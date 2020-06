Pompeo: USA ukončia export citlivých vojenských zariadení do Hongkongu

Washington 30. júna (TASR) - Spojené štáty v pondelok ohlásili, že ukončia vývoz citlivých vojenských zariadení ako napríklad najmodernejšej munície či vojenských hardvérov do Hongkongu a pre toto poloautonómne územie Číny tak už viac nebudú uplatňovať odlišné pravidlá ako pre pevninskú Čínu. Informovala o tom agentúra AFP.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo povedal, že USA k tomuto kroku pristupujú pre zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína pripravuje. V máji ho už schválil čínsky parlament. Zákon zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Podľa hongkonských aktivistov zákon spôsobí potlačenie slobôd v Hongkongu.



Podľa kritikov je tento zákon v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.



"Už viac nemôžeme rozlišovať medzi exportom položiek na kontrolovanom zozname do Hongkongu a do pevninskej Číny," vyhlásil Pompeo. "Nemôžeme riskovať, že sa dostanú do rúk Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády, ktorej hlavným cieľom je zachovať diktatúru čínskej komunistickej strany akýmkoľvek nevyhnutným spôsobom," dodal.



Pompeo rozhodnutie USA oznámil niekoľko hodín po tom, ako Čína zamietla udelenie víz niekoľkým Američanom do Hongkongu. Kroky USA sú podľa Pompea priamym následkom rozhodnutia Pekingu porušiť záväzky vyplývajúce z čínsko-britskej dohody z roku 1997.



Americký Senát schválil minulý štvrtok návrh zákona, ktorý umožňuje zavedenie sankcií voči čínskym predstaviteľom za ohrozovanie nezávislosti Hongkongu.