Pompeo: USA zaznamenali výrazné obmedzenie násilia v Afganistane

Washington 28. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok povedal, že Spojené štáty v priebehu posledných šiestich dní zaznamenali v Afganistane výrazný pokles násilia, informovala agentúra Reuters.



"V priebehu týchto posledných šiestich dní sme zaznamenali výrazný pokles násilia v Afganistane," povedal Pompeo počas vypočúvania pred výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu pre zahraničné vzťahy.



Pompeo takisto uviedol, že Washington pozorne sleduje Irán, ktorý by mohol podkopať úsilie o dosiahnutie prímeria v Afganistane a ohroziť amerických vojakov. USA majú podľa Reuters v Afganistane približne 13.000 vojakov.



Pompeo v piatok 21. februára vyhlásil, že Spojené štáty dosiahli s militantným hnutím Taliban dohovor o výraznom obmedzení násilia, faktickom čiastočnom prímerí, v celom Afganistane.



Ak bude obmedzenie násilia celý týždeň úspešne uplatňované, vývoj sa "posunie dopredu", to znamená, že USA s militantmi z Talibanu podpíšu dohodu, povedal pred týždňom Pompeo.



Následne by sa mali v Dauhe začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane.



Americká armáda začala vojenskú operáciu v Afganistane v októbri 2001 v reakcii na teroristické útoky z 11. septembra.