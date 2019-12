Pompeo varoval Lavrova pred zasahovaním do volieb v roku 2020

Washington 10. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo varoval v utorok ruského partnera Sergeja Lavrova pred zasahovaním do budúcoročných prezidentských volieb v USA, v opačnom prípade Moskve hrozia odvetné opatrenia Washingtonu, píše agentúra AFP.



"V otázke zasahovania do našich domácich záležitostí som sa vyjadril jasne, je to neprijateľné," vyhlásil šéf americkej diplomacie na spoločnej tlačovej konferencii s Lavrovom vo Washingtone.



"Ak Rusko alebo zahraničný aktér podnikne kroky na narušenie našich demokratických procesov, budeme konať," pokračoval Pompeo.



Lavrov opäť zavrhol závery vyšetrovania amerických tajných služieb o tom, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech prezidenta Donalda Trumpa.



"Opäť sme zdôraznili, že všetky špekulácie o našom údajnom zasahovaní do domácich procesov v Spojených štátoch sú neopodstatnené," povedal Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie zopakoval ponuku Ruska, aby obidve krajiny podpísali dohodu o nezasahovaní do svojich záležitostí. Lavrov vyhlásil, že je presvedčený o možnosti normalizovať vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou.



Návštevu šéfa americkej diplomacie vo Washingtone, počas ktorej má na programe aj stretnutie s prezidentom Trumpom, zatieňuje zverejnenie dvoch článkov budúcej obžaloby voči Trumpovi v Kongrese.



Lavrov do Washingtonu pricestoval prvýkrát od roku 2017, keď bol účastníkom kontroverzného stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu.



Vtedajšia schôdzka Trumpa s Lavrovom a ruským veľvyslancom Sergejom Kisľakom vyvolala kontroverzie, keďže sa objavili správy, že americký prezident hosťom vyzradil citlivé informácie.



Utorkové rokovania sa zameriavajú na svetové regióny, v ktorých sa Spojené štáty i Rusko výrazne angažujú, teda Sýriu, Irán či Severnú Kóreu. Témou by mali byť aj diplomatické kroky týkajúce sa konfliktu na Ukrajine.



Pompeo a Lavrov sa počas tohto roka stretli niekoľkokrát, a to aj v New Yorku a Rusku. Občas spolu aj telefonovali, no ich osobné stretnutie vo Washingtone sa zatiaľ neuskutočnilo.



Rusko-americké vzťahy sú naďalej napäté, pričom predstavitelia Trumpovej vlády opakovane kritizujú Moskvu pre jej politiku predovšetkým na Ukrajine a v Sýrii.