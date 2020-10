Pompeo varuje pred sankciami za predávanie zbraní Iránu

Washington 18. októbra (TASR) - Spojené štáty uvalia sankcie na ktorúkoľvek krajinu či jednotlivca, ktorí Iránu predajú zbrane. Uviedol to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo po tom, ako vypršalo zbrojne embargo OSN, uvalené na Irán v roku 2007. Informovala o tom agentúra AFP.



"Každá krajina, ktorej záleží na mieri a stabilite na Blízkom východe, by sa mala zdržať akéhokoľvek predaja zbraní Iránu," uviedol Pompeo vo vyhlásení.



Platnosť zbrojného embarga OSN vypršala 18. októbra v súlade s podmienkami jadrovej dohody, ktorú Irán uzavrel s piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN v roku 2015. Irán sa vtedy zaviazal pozastaviť svoj jadrový program výmenou na zrušenie rozsiahlych hospodárskych a iných sankcii.



"Od dnešného dňa (18. októbra) sú všetky obmedzenia týkajúce sa importu a exportu zbraní, s tým súvisiacich činností a finančných služieb do a z Iránskej islamskej republiky automaticky ukončené," uviedlo v nedeľu iránske ministerstvo zahraničia.



Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa od dohody jednostranne odstúpila v máji 2018 a opätovne zaviedla americké sankcie.



V auguste sa Washington pokúsil o znovuzavedenie sankcii OSN na Irán a predĺženie spomínaného zbrojného embarga, tento krok však odmietli prakticky všetky krajiny v Rade bezpečnosti OSN vrátane spojencov USA.