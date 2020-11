Pompeo viní tigrajské vedenie z pokusu rozšíriť regionálny konflikt

Washington 18. novembra (TASR) – Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v utorok obvinil Etiópiu za vyostrovanie ozbrojenej konfrontácie s vedením federálneho štátu Tigraj a súčasne ocenil susednú Eritreu za zdržanlivosť, keď nedávno nereagovala na raketový útok z etiópskeho územia.



Pompeo podľa agentúry AFP uviedol, že USA dôrazne odsudzujú sobotňajší útok jednotiek Ľudového frontu oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorého terčom bolo letisko v eritrejskom hlavnom meste Asmara.



Podľa Pompea sú USA hlboko znepokojené týmto očividným pokusom TPLF vyvolať regionálnu nestabilitu rozšírením konfliktu s etiópskym vedením aj do susedných krajín.



Vo svojom vyhlásení Pompeo naliehal na strany konfliktu v štáte Tigraj, aby zaistili bezpečný pohyb pracovníkov humanitárnych organizácií a agentúr a žiadal aj o ochranu pre občanov USA nachádzajúcich sa v oblasti konfliktu.



Na jeho obe strany – sily verné federálnej vláde a jednotky bojujúce na strane TPLF – sa Pompeo obrátil so žiadosťou, aby okamžite podnikli kroky na deeskaláciu konfliktu, obnovenie mieru a ochranu civilistov.



Agentúra AFP si všimla, že Pompeovo vyhlásenie sa explicitne nezmieňuje o predsedovi etiópskej federálnej vlády Abiyovi Ahmedovi, spojencovi USA, ktorý je momentálne vystavený kritike zo zahraničia za vojenské ťaženie proti TPLF. V jeho dôsledku totiž svoje domovy opustili už tisíce utečencov.



Abiy, ktorý sa v roku 2019 stal laureátom Nobelovej ceny za mier, sa bráni, že vojenská operácia vládnych síl je reakciou na útoky jednotiek TPLF na kasárne federálnej armády.



AFP okrem toho poznamenala, že americká administratíva doteraz Eritreu skôr kritizovala, a to za nerešpektovanie ľudských práv.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v utorok informoval, že cez hranicu do Sudánu utieklo už okolo 27 000 Etiópčanov a počet utečencov každý deň stúpa približne o 4000.



Hovorca UNHCR Babar Baloch počas online brífingu v Ženeve upozornil, že v danej oblasti prebieha rozsiahla humanitárna kríza. Poukázal aj na to, že utečenci rozprávajú o masakrách a delostreleckej paľbe, pred ktorými utiekli zo svojej vlasti. Vypovedali tiež, že veľa obetí konfliktu je zabitých tzv. chladnými zbraňami.