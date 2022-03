Pompeo: Vláda USA by mala formálne uznať Taiwan ako suverénny štát

Tchaj-pej 4. marca (TASR) - Bývalý americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok vyzval administratívu súčasného prezidenta Joea Bidena, aby Washington uznal nezávislosť Taiwanu. Pompeo to vyhlásil počas piatkovej návštevy ostrova. TASR prevzala informáciu od agentúry DPA.



"Som toho názoru, že vláda Spojených štátov by mala okamžite podniknúť dlho očakávaný a nevyhnutný krok... ktorým je ponúknuť Čínskej republike (Taiwanu) americké diplomatické uznanie ako slobodného a suverénneho štátu," povedal Pompeo počas vystúpenia na fóre nadácie Prospect Foundation.



Exminister zahraničných vecí USA dodal, že "toto nie je o budúcej taiwanskej nezávislosti, ale o uznaní nezameniteľnej už existujúcej reality".



Čínska komunistická strana nebude podľa Pompea nikdy spokojná s tým, že má kontrolu iba nad Hongkongom. USA by podľa jeho slov mali podporiť Taiwan tak, ako keď bránili Západný Berlín počas studenej vojny.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia aj napriek tomu, že ostrov má vlastnú nezávislú vládu od roku 1949.



Agentúra DPA spresnila, že Pompeo je jedným z viacerých amerických politikov, ktorí tento týždeň navštívili Taiwan, kde sa odohráva fórum so zameraním na súčasný konflikt na Ukrajine.