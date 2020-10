Pompeo vyjadril podporu Hongkončanom zadržaným pri úteku na Taiwan

Washington 14. októbra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v stredu zastal 12 obyvateľov Hongkongu, ktorých v auguste zadržala čínska pobrežná stráž pri údajnom pokuse o útek na Taiwan. Informovala o tom agentúra AP.



Skupina zadržaných Hongkončanov podľa šéfa americkej diplomacie nespáchala žiaden trestný čin. Pokúsili sa utiecť, pretože „jednoducho veria tomu, že sú hodní slobody a neodcudziteľných práv, ktoré prináležia všetkým ľuďom," uviedol Pompeo. „Nezostali sami. Amerika stojí pri nich".



Dvanástich Hongkončanov zadržali 23. augusta pri pobreží juhočínskej provincie Kuang-tung. Údajne sa chceli preplaviť na Taiwan, kde mali v pláne požiadať o politický azyl.



K ich zadržaniu došlo zhruba dva mesiace po tom, ako Čína koncom júna uviedla do platnosti zákon o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu. Umožňuje tiež prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu a terorizmu.



Viacerí zo zadržaných sú napojení na protivládne protesty v Hongkongu, kde v tejto súvislosti čelili obvineniam, približuje AP.



V súčasnosti sa nachádzajú vo väzbe v juhočínskom meste Šen-čen. Dvaja z nich sú podozriví z organizovania ilegálneho prechodu cez štátne hranice, ostatní z toho, že nezákonne vstúpili do pobrežných vôd pevniskej Číny. Podľa rodinných príslušníkov nebol zadržaným umožnený kontakt s právnikmi, ktorých im vybavili ich príbuzní. Nie je im umožnená ani komunikácia s rodinami.



Polícia v Hongkongu minulý týždeň zatkla deväť ďalších ľudí, ktorí sú podozriví z toho, že zadržaným Hongkončanom pomáhali pri pokuse o útek. Ich pomoc údajne spočívala v poskytnutí ubytovania a prepravy.



Hongkonská vláda podľa vlastných vyjadrení nemieni do prípadu zadržaných obyvateľov Hongkongu zasahovať. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová sa opakovane vyslovil, že zadržaní by sa pred súd mali postaviť v Číne, pretože za porušenie zákona ich zatkli práve tam. Napriek tomu, že Hongkong spadá pod správu Číny, má samostatný súdny a imigračný systém, ktorý zahŕňa aj rozdielny prístup k ochrane hraníc.