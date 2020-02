Pompeo: Vyvlastnenie pôdy v Juhoafrickej republike by bola katastrofa

Addis Abeba 19. februára (TASR) - Vyvlastnenie súkromnej pôdy bez kompenzácie v Juhoafrickej republike (JAR) by bola "katastrofa". V etiópskej metropole Addis Abeba to v stredu povedal minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.



"Juhoafrická republika rokuje o pozmeňujúcom návrhu, ktorý by umožňoval vyvlastnenie súkromného majetku bez kompenzácie. Pre ekonomiku a juhoafrický ľud by to bola katastrofa," povedal Pompeo, ktorý počas päťdňového afrického turné navštívil Senegal, Angolu a Etiópiu.



Agentúra DPA uviedla, že pôda je v JAR veľmi citlivou záležitosťou. Vládnuca strana Africký národný kongres (ANC) v auguste 2018 oznámila, že plánuje zmeniť ústavu, aby umožnila vyvlastnenie súkromnej pôdy bez kompenzácie. ANC ako dôvod uviedol riešenie historických nerovností, zdôraznil však, že sa to uskutoční zákonným spôsobom. Parlamentný proces stále prebieha.



Bieli Juhoafričania, ktorí tvoria menej ako desať percent obyvateľstva, vlastnia väčšinu pôdy, a to i viac ako dve desaťročia po skončení režimu apartheidu, ktorý černošskej väčšine sťažoval vlastníctvo pôdy.



Vládny audit z roku 2017 ukázal, že bieli Juhoafričania vlastnia 72 percent súkromných komerčných fariem.



Americký prezident Donald Trump v roku 2018 nariadil Pompeovi, aby sa zaoberal otázkou "zhabania pôdy" bielym farmárom. Podľa DPA nesprávne tvrdil, že v JAR prebieha "rozsiahle zabíjanie" farmárov.