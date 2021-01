Pompeo vyzval na prepustenie hongkonských aktivistov

Washington 7. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vo štvrtok pohrozil uvalením sankcií na čínskych predstaviteľov podieľajúcich sa na stredajšom zatknutí piatich desiatok hongkonských opozičných predstaviteľov a aktivistov, medzi ktorých patrí aj jeden občan Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.



Pompeo zároveň vyzval na okamžité a bezpodmienečné prepustenie týchto zadržaných. "USA sa nebudú nečinne prizerať utrpeniu obyvateľov Hongkongu, ktorí čelia útlaku komunistov," povedal Pompeo. Dodal že "USA zvážia uvalenie sankcií i ďalšie obmedzenia týkajúce sa všetkých jednotlivcov a subjektov zapojených do tejto policajnej operácie zameranej proti obyvateľom Hongkongu".



Pri rozsiahlej akcii, na ktorej sa v stredu v skorých ranných hodinách zúčastnilo okolo tisícky policajtov, bolo v Hongkongu za podvratnú a protištátnu činnosť zadržaných 53 predstaviteľov opozície. Zatknutí boli na základne nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti. Išlo o doposiaľ najväčšiu raziu v Hongkongu zameranú voči kritikom Pekingu.



Polícia prehľadala aj jednu advokátsku kanceláriu, ktorá je známa tým, že obhajuje ľudské práva. Podľa zdrojov AFP bol pritom zatknutý americký právnik John Clancey, obvinený z protištátnej činnosti. Je to vôbec po prvý raz, čo bol podľa kontroverzného nového zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu zadržaný občan USA. Pompeo zatknutie Američana potvrdil so slovami, že je "zhrozený". "Poviem to jasne - USA nebudú tolerovať svojvoľné zadržiavanie alebo prenasledovanie amerických občanov," dodal.



Zákon o národnej bezpečnosti prijal Peking vlani v júni. Umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia podľa tejto legislatívy väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.