Pompeo vyzval Turecko, aby nezvyšovalo napätie vo východnom Stredomorí

Nikózia 13. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval Turecko, aby zastavilo aktivity zvyšujúce napätie vo východnom Stredomorí. Stalo sa tak počas jeho sobotňajšej návštevy Cypru, kde vyzval všetky strany, aby podporili diplomaciu, informovala agentúra AFP.



"Sme naďalej hlboko znepokojení pokračujúcimi operáciami Turecka zameranými na prieskum prírodných zdrojov vo východnom Stredomorí - v oblastiach, v ktorých si Grécko a Cyprus uplatňujú jurisdikciu," uviedol Pompeo po schôdzke s cyperským prezidentom Nikosom Anastasiadisom a ministrom zahraničných vecí Nikosom Christodulidisom.



"Zvýšené vojenské napätie nepomáha nikomu okrem protivníkov, ktorí by chceli vidieť rozdelenie v transatlantickej jednote... Regionálna korporácia je absolútne nevyhnutná pre trvalú energetickú bezpečnosť," dodal Pompeo.



Jeho cesta sa koná krátko po tom, čo USA zrušili desaťročia trvajúce zbrojné embargo voči Cypru, čím pobúrili tureckú vládu.



Turecko pátra po zásobách plynu a ropy vo východnom Stredomorí - vo vodách, na ktoré si robí nárok aj Grécko. Turecko v auguste vyslalo do oblasti prieskumné plavidlo podporované vojenskými fregatami. Grécko odpovedalo sledovaním tureckých lodí a uskutočnením námorných cvičení s niekoľkými spojencami z Európskej únie a so Spojenými arabskými emirátmi - v rámci vlastnej demonštrácie sily, poznamenala AFP.