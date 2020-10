Pompeo žiada od Saudskej Arábie normalizáciu vzťahov s Izraelom

Washington 14. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu vyzval Saudskú Arábiu, aby uznala Izrael, čo by predstavovalo veľký pokrok po normalizácii vzťahov medzi židovským štátom a ďalšími dvoma arabskými krajinami Perzského zálivu. Informovala o tom agentúra AFP.



Bahrajn, ktorý je v oblasti zahraničnej politiky spojencom Saudskej Arábie, a Spojené arabské emiráty podpísali 15. septembra v Bielom dome s Izraelom tzv. Abrahámske dohody.



Pompeo sa po stretnutí so saudskoarabským ministrom zahraničných vecí princom Fajsalom bin Farhánom vyjadril, že "(dohoda) značne dopomohla našim spoločným cieľom zameraným na udržanie mieru a bezpečnosti v regióne". Zároveň však dúfa, že "Saudská Arábia taktiež zváži normalizáciu vzťahov s Izraelom. Chceli by sme jej poďakovať za pomoc, akú doposiaľ preukázala pri úspechoch, ktoré priniesli Abrahámske dohody", dodal Pompeo.



Americký prezident Donald Trump minulý mesiac uviedol, že očakáva, že Saudská Arábia Izrael uzná, "keď nastane tá pravá chvíľa".



Pompeo zároveň oznámil, že Spojené štáty disponujú v Rijáde, hlavnom meste Saudskej Arábie, takmer 11-hektárovým pozemkom, na ktorom plánujú postaviť nové veľvyslanectvo USA.