Pompeo: Zákazom spomienky na Tchien-an-men chce Čína Hongkong umlčať

Washington 2. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok obvinil Čínu, že sa snaží umlčať Hongkong tým, že zakázala spomienkové zhromaždenie, ktorým si občania uplynulých 30 rokov zvykli pripomenúť udalosti zo 4. júna 1989. Čínska armáda vtedy zasiahla proti prodemokratickým demonštrantom na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men).



Pompeo v utorok vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že "už sa to začína". Tým, "ktorí pochybovali o zámeroch Pekingu", Pompeo vo svojom tvíte vysvetlil, že "ide o umlčanie Hongkončanov a zbavenie ich práva akejkoľvek voľby, ako je to už v prípade obyvateľov zvyšku Číny".



Podľa Pompea sa týmto prístupom popiera princíp jedna krajina - dva systémy, ktorým sa majú riadiť vzťahy medzi Pekingom a Hongkongom.



Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Morgan Ortagusová v utorok naliehala na hongkonské orgány, aby "umožnili pokojnú spomienku na obete Čínskej komunistickej strany".



V uplynulých 30 rokoch nebolo toto zhromaždenie v Hongkongu nikdy zakázané a Hongkong bol v rámci Číny jediný, kde sa spomínalo na prelomové udalosti z júna roku 1989. Každý rok na toto zhromaždenie prišlo okolo 100.000 ľudí.



Tento rok hongkonské úrady toto zhromaždenie zakázali, pričom sa odvolali na epidemiologické dôvody - riziko rozšírenia koronavírusu nového typu. Výkonná správkyňa Hongkongu Carrie Lamová nedávno predĺžila opatrenia týkajúce sa vzájomného odstupu medzi ľuďmi do 4. júna, čím zmarila nádeje, že sa spomienkové zhromaždenie uskutoční.



Organizátori spomienkovej akcie vnímajú úradný zákaz zhromaždenia v Hongkongu ako politické rozhodnutie súvisiace so súčasným napätím vo vzťahoch s Pekingom. Uviedli tiež, že úrady zneužili epidemiologickú situáciu, aby zakázali podujatie, ktoré čínsku vládu vždy iritovalo.



Hongkong prešiel spod britskej správy pod správu Číny v roku 1997 na základe medzinárodných dohôd. Podľa nich má Hongkong do roku 2047 fungovať v duchu princípu "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v danom období zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti. Čína však podľa hongkonského prodemokratického tábora túto dohodu porušuje a vnucuje Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.