Pompeo zakončil svoju cestu po východnej Európe a Strednej Ázii

Taškent 4. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo absolvoval v pondelok v Uzbekistane posledný deň svojej cesty po východnej Európe a Strednej Ázii. Tamojších lídrov opätovne ubezpečil o záväzkoch Washingtonu naďalej rozvíjať bilaterálne vzťahy.



Uzbecký minister zahraničných vecí Abdulaziz Kamilov po rokovaní s Pompeom v hlavnom meste Taškent vyhlásil, že jeho krajina bude pokračovať v koordinácii svojich aktivít v súvislosti so situáciou v susednom Afganistane a teší sa na nadviazanie väzieb aj v iných oblastiach.



"Washington uznal významný pokrok Uzbekistanu, ktorý sme dosiahli minulý rok v oblasti náboženskej slobody, odstránenia nútenej a detskej práce, v oblasti ľudských práv, ako aj vytvorenia podmienok pre bezpečnú slobodu prejavu," uviedol Kamilov.



Pompeo rokoval tiež s uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom a zúčastnil sa na stretnutí šéfov diplomacie z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu. Témou rokovaní boli bezpečnostné otázky, ekonomická integrácia týchto krajín a možnosti ich transformácie.



Mirzijojev, bývalý premiér, sa stal prezidentom po úmrtí svojho predchodcu Islama Karimova v septembri 2016. Karimov vládol v tejto najľudnatejšej stredoázijskej krajine železnou päsťou už pred rozpadom Sovietskeho zväzu v roku 1991.



Mirzijojev podnikol kroky k stabilizácii problematickej ekonomiky a zavedeniu reforiem.



Uzbekistan disponuje značnými zásobami ropy a zemného plynu. Je všeobecne vnímaný ako protiváha k ruskému a čínskemu vplyvu v danom regióne, analyzuje stanica Slobodná Európa. Krajina uzavrela spojenectvo so Spojenými štátmi vo vojne v Afganistane a v boji proti islamským radikálom.



Pompeo pricestoval do Uzbekistanu z Kazachstanu, kde sa stretol sa tamojším prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom a jeho predchodcom Nursultanom Nazarbajevom. Šéf americkej diplomacie sa predtým v Minsku stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a v Kyjeve s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.