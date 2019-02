Pompeo žiada, aby venezuelská armáda neblokovala humanitárnu pomoc

Humanitárnu pomoc, ktorú poskytol Washington spolu s Brazíliou a Kolumbiou, sa snaží do tejto juhoamerickej krajiny dostať opozičný vodca Juan Guaidó.

Washington 6. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval v stredu venezuelskú armádu, aby neblokovala medzinárodnú humanitárnu pomoc, o ktorej prezident Nicolás Maduro vyhlásil, že má ísť o predvoj pre inváziu do krajiny vedenú Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Venezuelský ľud humanitárnu pomoc zúfalo potrebuje. Spojené štáty a ďalšie krajiny sa snažia pomôcť, ale venezuelská armáda v súlade s Madurovými rozkazmi blokuje humanitárnu pomoc prostredníctvom nákladných áut a lodných kontajnerov," napísal Pompeo na Twitteri.



"Madurov režim musí HLADUJÚCIM ĽUĎOM UMOŽNIŤ PRÍSTUP K HUMANITÁRNEJ POMOCI," zdôraznil Pompeo.



Humanitárnu pomoc, ktorú poskytol Washington spolu s Brazíliou a Kolumbiou, sa snaží do tejto juhoamerickej krajiny dostať opozičný vodca Juan Guaidó, ktorého uznali za dočasného prezidenta Spojené štáty aj väčšina krajín Latinskej Ameriky a Európy.



Venezuelskí vojaci v stredu zablokovali prístup k mostu Tienditas, ktorý spája kolumbijské mesto Cúcuta s venezuelským mestom Ureňa. Maduro totiž trvá na tom, že do krajiny "nevstúpi nikto, ani jeden vojak invázie".



Americký prezident Donald Trump vyslanie armády do Venezuely nevylúčil. Trump sa tejto krajine venoval aj vo svojej správe o stave Únie, keď potvrdil podporu Spojených štátov Guaidóovi.



Guaidó, ktorý sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, tvrdí, že v tejto krajine hrozí smrť hladom vyše 300.000 ľuďom, ak sa k nim nedostane humanitárna pomoc.