Pompeo zostal znepokojený, Turecko testuje zbraňový systém S-400

Washington 26. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyjadril v utorok znepokojenie nad správami, že Turecko testuje ruský systém protivzdušnej obrany S-400.



"Je to znepokojujúce... Tureckej vláde sme dali jasne najavo, že si neželáme úplné sfunkčnenie zbraňového systému S-400," citovala Pompea agentúra AFP.



Podľa správ miestnych médií Turecko práve v týchto dňoch testuje súčasti systému protivzdušnej obrany S-400, ktoré mu Rusko dodalo v priebehu tohto roka. Dodávka sa uskutočnila na základe kontraktu v hodnote dva a pol miliardy dolárov, ktorý bol ohlásený v septembri 2017.



Námietky voči tomu, aby si Turecko zaobstaralo ruské systémy S-400, vyjadrili Spojené štáty i Severoatlantická aliancia, ktorej je Turecko členom.



Podľa Spojených štátov predstavuje tento systém hrozbu pre NATO a americké lietadlá. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa reagovala vyradením Turecka z programu vývoja amerického multifunkčného bojového lietadla F-35. Odborníci poukazujú aj na nekompatibilitu S-400 so systémami NATO.



Okrem toho agentúra Reuters s odvolaním sa na správy ruských médií v utorok informovala, že Rusko a Turecko chcú v prvej polovici roka 2020 podpísať nový kontrakt na dodávku systému S-400.



Systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.