Pompeo zrejme navštívi Izrael a Spojené arabské emiráty

Jeruzalem 22. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok navštívi Izrael a v utorok odcestuje do Spojených arabských emirátov (SAE), aby prediskutoval dohodu o obnovení diplomatických vzťahov, ktorú obe krajiny dosiahli. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroj oboznámený s harmonogramom jeho návštevy.



Pompeo bude podľa tohto nemenovaného zdroja rokovať aj o bezpečnostných výzvach, ktoré v tejto oblasti predstavujú Irán a Čína.



Izrael a SAE minulý štvrtok oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických stykov. Ako prvý o nej informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty.



Delegácie Izraela a SAE by podľa Trumpa mali dohodu podpísať v priebehu najbližších troch týždňov v Bielom dome. Týkať by sa mala takisto zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.