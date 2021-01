Pompeo zrušil svoju poslednú zahraničnú cestu, mal ísť do Belgicka

Washington 12. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok zrušil svoju návštevu Belgicka, ktorá mala byť jeho poslednou zahraničnou cestou vo funkcii.



Ako informovala agentúra AFP, Pompeo mal do Belgicka cestovať v stredu. Túto cestu však zrušil, aby pomohol "plynulému a usporiadanému procesu" odovzdania moci administratíve zvoleného prezidenta USA Joea Bidena, uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.



Agentúra AFP poznamenala, že k zrušeniu Pompeovej cesty došlo v čase, keď sa blíži hlasovanie poslancov Snemovne reprezentantov amerického Kongresu o ústavnej žalobe (impeachmente) voči dosluhujúcemu prezidentovi Trumpovi za "podnecovanie k násilnému povstaniu", za ktoré bol označený minulotýždňový vpád Trumpových podporovateľov do komplexu Kapitolu vo Washingtone.



Snemovňa reprezentantov by mala o tomto návrhu demokratov hlasovať v stredu.