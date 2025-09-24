< sekcia Zahraničie
Pompidouovo centrum v Paríži pre renováciu zatvárajú na päť rokov
Pompidouovo centrum dosiaľ zabezpečilo 100 miliónov eur, z toho 50 miliónov eur zo Saudskej Arábie, čo znamená, že chýba ešte 80 miliónov eur.
Autor TASR
Paríž 24. septembra (TASR) - Pompidouovo centrum v Paríži začiatkom týždňa zatvorili na najmenej päť rokov z dôvodu rozsiahlej renovácie. Saudská Arábia prispeje na náklady 463 miliónov eur, informuje tlačová agentúra DPA.
Známe umelecké a kultúrne centrum, ktoré bolo otvorené v roku 1977 a v ktorom sídli renomované Národné múzeum moderného umenia (Musée national d'art moderne), už roky priťahuje milióny návštevníkov a usporadúva legendárne výstavy. V bývalých podzemných garážach centra vzniknú ďalšie priestory a na siedmom poschodí vybudujú veľkú terasu. Podľa centra francúzsky štát pokryje náklady vo výške 283 miliónov eur a samotná inštitúcia prispeje sumou 180 miliónov eur.
Pompidouovo centrum dosiaľ zabezpečilo 100 miliónov eur, z toho 50 miliónov eur zo Saudskej Arábie, čo znamená, že chýba ešte 80 miliónov eur. S viac ako 110.000 dielami má Národné múzeum moderného umenia jednu z najvýznamnejších zbierok moderného a súčasného umenia na svete, zdôrazňuje DPA.
Počas uzavretia diela umiestnia na externých výstavách. Od konca roku 2026 budú prezentované aj v novom Centre Pompidou Francilien na južnom parížskom predmestí Massy.
Dizajn budovy je v štýle high-tech architektúry, autorsky ho vypracoval architektonický tím Richarda Rogersa, Su Rogersovej a Renza Piana, spolu s Gianfrancom Franchinim. Inštitúcia je pomenovaná po bývalom francúzskom prezidentovi Georgesovi Pompidouovi, ktorý stál na čele krajiny v rokoch 1969-1974 a ktorý dal budovu postaviť.
Centrum slávnostne otvorili 31. januára 1977 za účasti vtedajšieho nového prezidenta Valéryho Giscarda d'Estainga. Pompidouovo centrum sa nachádza v štvrti Beaubourg vo 4. parížskom obvode.
