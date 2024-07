Pompidouovo centrum zatiaľ nebude mať pobočku v New Yorku

Paríž 2. júla (TASR) - Pompidouovo centrum v Paríži, jedno z popredných svetových múzeí moderného umenia, v utorok potvrdilo, že plán otvoriť svoju pobočku v New Yorku bol pozastavený. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Múzeum, ktorého parížska budova je známa pestrofarebnými rúrami z vonkajšej strany sklenenej fasády, malo v roku 2027 otvoriť pobočku v Jersey City na predmestí New Yorku. Zámer bol však "pozastavený až do odvolania", oznámilo centrum, čím potvrdilo skoršiu správu v amerických médiách.



Podľa novín New Jersey Monitor miestne orgány považovali náklady na výstavbu za príliš vysoké, pričom zahŕňali približne 18 miliónov dolárov z verejných zdrojov. Pre Pompidouovo centrum, ktorého budovu v Paríži onedlho zatvoria pre nákladnú rekonštrukciu, je to veľká komplikácia.



Na päťročnú rekonštrukciu vynaloží francúzsky štát 262 miliónov eur. Potrvá od septembra 2025 a okrem iného sa z budovy odstráni azbest. Centrum plánuje aj prestavbu umeleckých priestorov v hodnote 186 miliónov eur, táto suma bude mať iné zdroje financovania.



Štátni audítori v aprílovom hodnotení financií múzea uviedli, že jeho ekonomický model je "ťažko udržateľný", pričom projekt renovácie bol "nedostatočne riadený a jeho financovanie nebolo zabezpečené".



"Diskusie so starostom Jersey City budú pokračovať, aby sme spoločne rozhodli o ďalšom postupe v súvislosti s týmto projektom," uviedlo Pompidouovo centrum.



Malo to byť piate zahraničné partnerstvo tejto inštitúcie, ktorá prepožičala svoje meno umeleckým centrám v španielskej Málage, čínskom Šanghaji a belgickom Bruseli. Centrum tiež spolupracuje s pobočkou Louvru v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Pompidouovo centrum (oficiálne Národné centrum umenia a kultúry Georgesa Pompidoua) v súvislosti s renováciou uviedlo, že bude rešpektovaná "DNA" múzea a jeho súčasná architektúra.



Budovu navrhli Taliani Renzo Piano a Gianfranco Franchini a Briti Richard Rogers a Susan Rogersová.



Súčasťou zmien bude aj prepracovaná knižnica a panoramatická terasa s výhľadom na centrum Paríža. La Piazza, veľká otvorená plocha pred múzeom, bude upravená s väčším počtom miest na sedenie.



Inštitúcia, otvorená v roku 1977, je pomenovaná po bývalom francúzskom prezidentovi Georgesovi Pompidouovi, ktorý bol v úrade v rokoch 1969-1974. Budova bola navrhnutá v štýle high-tech architektúry. Nachádza sa v 4. parížskom obvode.