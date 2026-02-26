Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Pondelňajšiemu zasadnutiu BR OSN bude predsedať Melania Trumpová

.
Na snímke prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová. Foto: TASR/AP

Trumpová na zasadnutí podľa vyhlásenia vyzdvihne vzdelávanie ako spôsob podpory tolerancie a svetového mieru.

Autor TASR
Washington 26. februára (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová bude predsedať pondelňajšiemu zasadnutiu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, oznámil vo štvrtok Biely dom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Spojené štáty preberajú v marci rotujúce mesačne predsedníctvo Bezpečnostnej rady OSN. Trumpová na zasadnutí podľa vyhlásenia vyzdvihne vzdelávanie ako spôsob podpory tolerancie a svetového mieru. Prvá dáma USA dosiaľ 15-člennej rade nikdy v histórii nepredsedala.

Prezident Spojených štátov Donald Trump v minulosti opakovane OSN kritizoval ako neefektívnu. Na minulotýždňovom prvom zasadnutí svojej Rady mieru však podľa agentúry Reuters zaujal umiernenejší postoj.

Rada mieru bude akoby dohliadať na Organizáciu Spojených národov a zabezpečí jej správne fungovanie. Posilnime OSN. Zabezpečíme, aby fungovala dobre. Pomôžeme im finančne a ubezpečíme sa, že OSN bude funkčná,“ vyhlásil šéf Bieleho domu 19. februára.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja