Pondelok bude v Moskve voľným dňom aj napriek ukončenej vzbure

Moskva 25. júna (TASR) - Starosta Moskvy Sergej Sobianin oznámil, že pondelok 26. júna bude v ruskej metropole dňom voľna aj napriek tomu, že nebezpečenstvo, ktoré hrozilo v súvislosti so sobotňajšou vzburou žoldnierskej Vagnerovej skupiny, už pominulo. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Sobianin vyhlásil budúci pondelok za deň pracovného voľna s cieľom minimalizovať riziká v rámci protiteroristického režimu, ktorý v Moskve v sobotu platil po tom, čo sa jednotky vagnerovcov začali v konvoji približovať k hlavnému mestu za účelom zosadiť ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



Vzbura sa nakoniec skončila uzatvorením dohody medzi Kremľom a vodcom Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom. Na jej základe sa Prigožin presunie do Bieloruska výmenou za to, že Kremeľ sa vzdá jeho stíhania za zosnovanie ozbrojeného povstania.



Rozhodnutie o ponechaní pondelka ako dňa voľna v Moskve potvrdila aj Sobianinova hovorkyňa pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti.