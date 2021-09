Popierači kovidu v Slovinsku vtrhli to sídla telerozhlasu

Ľubľana 4. septembra (TASR) – Skupina popieračov existencie nového koronavírusu a odporcov očkovania vtrhla v piatok večer do sídla verejnoprávneho slovinského telerozhlasu RTVS (Radiotelevizija Slovenija) a pred príchodom polície sa im podarilo dostať do štúdia. Informovala o tom v sobotu agentúra STA.



Násilníci žiadali od RTVS, aby im vo vysielaní dala priestor na vyjadrenie svojich názorov k tejto záležitosti. Polícia v rámci zásahu zadržala okolo 20 narušiteľov.



Riaditeľ RTVS Andrej Grah Whatmough označil incident za "vážny útok na náš mediálny dom a verejnoprávne médiá, ktorý dôrazne odsudzujeme".



"Toto je neprijateľný útok na médiá, žurnalistiku a demokraciu," uviedla redaktorka spravodajstva RTVS Manica Janežičová Ambrožičová.



Podľa Zväzu slovinských novinárov (DNS) je tento incident je iba špičkou ľadovca v nenávistnej kampani, ktorú vedie vláda premiéra Janeza Janšu proti verejnoprávnym médiám a novinárom.



Janša v reakcii na svojom profile na Twitteri incident odsúdil s tým, že nemá nič spoločné so slobodou prejavu. "Je potrebné urobiť všetko pre to, aby každé svojvoľné a násilné privlastňovanie si verejného priestoru bolo všade a za rovnakých podmienok odsúdené a potrestané," napísal premiér.



Popierači pandémie protestujú pred budovou televízie už štyri mesiace, pričom podľa jej riaditeľa urážajú zamestnancov a návštevníkov, vnikajú do interiéru a narúšajú vysielanie. Problémom však je, že priestor pred budovou televízie je verejný pozemok, takže demonštranti sú oprávnení sa tam zhromažďovať, uviedol Whatmough.



Za incidentom stojí podľa STA hnutie s názvom Uvedomelí občania Slovinska vedené bývalým armádnym dôstojníkom Ladislavom Trohom. Denník Večer uviedol, že zamestnanci RTVS podali na hnutie trestné oznámenie a požiadali o vydanie súdneho príkazu.



Whatmough oznámil, že bezpečnosť v okolí sídla televízie bude posilnená a vyjadril nádej, že príslušné orgány budú teraz brať sťažnosti novinárov vážnejšie.



Polícia uviedla, že sa incidentom zaoberá a proti narušovateľom bude konať v súlade so zákonom.



V Slovinsku je plne zaočkovaných 50,8 percenta obyvateľov. Za piatok pribudlo 734 nakazených, dvojtýždňová incidencia, teda počet prípadov na 100.000 obyvateľov, stúpla na 314. Hospitalizovaných je 189 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 44 ľudí. Nákaze doteraz podľahlo 4455 osôb.