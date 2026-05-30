< sekcia Zahraničie
Poplach na letisku v Mníchove: Dvaja piloti mali spozorovať dron
Spravodajský portál Focus Online uviedol, že letecká doprava bola zakrátko opätovne obnovená.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníchov 30. mája (TASR) - Mníchovské letisko v sobotu nakrátko pozastavilo svoju prevádzku po tom, čo dvaja piloti krátko po 9.00 h ráno nahlásili možné spozorovanie dronu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„V koordinácii s Nemeckým centrom riadenia letovej premávky sa bezpečnostné orgány rozhodli uzavrieť pristávacie dráhy,“ uviedol hovorca polície pre agentúru AFP. Doplnil, že na mieste bol nasadený policajný vrtuľník a bezpečnostné zložky „objasňujú situáciu“.
Spravodajský portál Focus Online uviedol, že letecká doprava bola zakrátko opätovne obnovená. Rovnakú informáciu priniesol aj denník Bild, podľa ktorého boli lety pozastavené viac ako hodinu.
„V koordinácii s Nemeckým centrom riadenia letovej premávky sa bezpečnostné orgány rozhodli uzavrieť pristávacie dráhy,“ uviedol hovorca polície pre agentúru AFP. Doplnil, že na mieste bol nasadený policajný vrtuľník a bezpečnostné zložky „objasňujú situáciu“.
Spravodajský portál Focus Online uviedol, že letecká doprava bola zakrátko opätovne obnovená. Rovnakú informáciu priniesol aj denník Bild, podľa ktorého boli lety pozastavené viac ako hodinu.