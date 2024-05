Poplatky pre jednodňových turistov priniesli Benátkam 975.000 eur

Rím 6. mája (TASR) - Vstupný poplatok, ktorý Benátky zaviedli skúšobne pre jednodňových turistov, priniesol mestu za 11 dní približne 975.000 eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Vstupný poplatok v hodnote 5 eur zaviedli Benátky skúšobne od 25. apríla do 5. mája. Predstavitelia mesta v pondelok informovali, že predali viac než 195.000 lístkov a mierne tak prekonali očakávania. Vstupný poplatok plánujú Benátky uplatňovať v takmer každú sobotu a nedeľu až do polovice júla, keď mesto poplatok prehodnotí. Výnimku majú okrem viacdňových návštevníkov aj cestujúci, ktorí platia daň z cestovného ruchu, deti do 14 rokov či študenti.



Benátky patria medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie na svete. Obrovský počet turistov výrazne podporuje ekonomiku mesta, na druhej strane masy ľudí spôsobujú mestu nemalé problémy.



Zatiaľ nie je jasné, či Benátky ponechajú vstupný poplatok v platnosti aj po skúšobnej fáze. V prípade, že sa vedenie mesta rozhodne ponechať ho v platnosti, príjmy z poplatku sa budú využívať na opravy a údržbu ciest, kanálov a budov. Zatiaľ sú však náklady spojené so zavedením systému vyššie než príjmy z poplatkov.