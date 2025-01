Poplatok za výstup na Mount Everest sa zvýši až na 15.000 dolárov

Káthmandú 22. januára (TASR) - Poplatok za výstup na Mount Everest sa zvýši o viac ako 35 percent, rozhodlo o tom nepálske ministerstvo turizmu. Cena za výstup na najvyššiu horu sveta sa nezvyšovala takmer 10 rokov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Poplatok za výstup na 8849 metrov vysokú horu sa zvýši zo súčasných 11.000 dolárov na 15.000 dolárov od septembra. Najvyššiu sumu 15.000 dolárov budú horolezci platiť počas hlavnej sezóny v mesiacoch apríl a máj na dvoch najviac využívaných trasách.



Ceny sa zvýšia aj počas menej populárnych mesiacov. Od septembra do októbra to bude 7500 dolárov a od decembra do februára 3750 dolárov.



Organizátori výstupov tvrdia, že zdraženie pravdepodobne horolezcov neodradí. "Zvýšenie poplatkov za povolenia sme očakávali," uviedol Lukas Furtenbach z rakúskej spoločnosti Furtenbach Adventures, ktorá organizuje expedície na Everest. Podľa neho ide o "pochopiteľný krok" nepálskej vlády. "Som si istý, že dodatočné finančné prostriedky budú nejakým spôsobom použité na ochranu životného prostredia a zlepšenie bezpečnosti na Evereste," myslí si Furtenbach.



Každoročne na vrchol Everestu smerujú stovky horolezcov. Nepál je často kritizovaný, že na Everest púšťa príliš veľké množstvo turistov, robí málo pre udržanie čistoty na jednotlivých trasách a v horolezeckých táboroch a neinvestuje do bezpečnostných opatrení. Ministerstvo turizmu tvrdí, že trasy pravidelne čistí a udržiava funkčné záchytné laná, ako aj ďalšie bezpečnostné opatrenia.



Horolezci, ktorí sa vracajú z vrcholu najvyššej hory tvrdia, že hora je čoraz suchšia a skalnatá, keďže snehu tam je čoraz menej. Príčinou podľa odborníkov môže byť globálne otepľovanie alebo iné environmentálne zmeny.