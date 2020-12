Popová: Pred a po podaní vakcíny Sputnik V abstinujte od alkoholu

Moskva 9. decembra (TASR) - Pacienti, ktorí sa chcú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 ruskou vakcínou Sputnik V, by mali takmer dva mesiace abstinovať od alkoholu, uviedla šéfka Ruskej Federálnej služby pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a dobrých životných podmienok (Rospotrebnadzor) Anna Popovová. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Na imunizáciu sú potrebné dve dávky spomínanej ruskej vakcíny, pričom druhá dávka sa podáva 21 dní po prvej. Ľudia by podľa Popovovej nemali užívať alkohol najmenej dva týždne pred prvým zaočkovaním a následne by mali abstinovať ďalších 42 dní.



"Vadí mi to," reagovala na odporúčanie Elena Krivenová z Moskvy, kde začali v sobotu 5. decembra očkovať rizikové skupiny osôb. "Nepiť 80 dní pravdepodobne nedokážem a domnievam sa, že stres z abstinovania, najmä počas sviatkov, bude pre moje telo horší ako (vedľajšie účinky) vakcíny a jej údajné výhody," dodala.



Podľa šéfky Rospotrebnadzoru alkohol nepriaznivo vplýva na schopnosť tela vybudovať si imunitu voči ochoreniu COVID-19. S Popovovou však nesúhlasí Alexander Gintsburg, šéf Národného výskumného centra pre epidemiologický a mikrobiologický výskum Nikolaja Gamaleju (NICEM), ktoré vakcínu Sputnik V vyvinulo.



"Jeden pohár šampanského nikomu neublíži, ani vášmu imunitnému systému," uviedol Gintsburg na sociálnej sieti Twitter. Človek sa alkoholu podľa Gintsburga nemusí úplne vzdať, stačí jeho konzumáciu obmedziť. Vzápätí však dodal, že dva až tri dni pred a po podaní oboch dávok vakcíny by mal pacient úplne abstinovať. To podľa šéfa NICEM platí pre všetky vakcíny, nielen pre Sputnik V.



Rusko v auguste ako jedna z prvých krajín oznámilo, že vyvinulo vakcínu proti ochoreniu COVID-19, ktorá dostala názov Sputnik V. Táto vakcína bola zaregistrovaná v auguste ešte pred ukončením klinických skúšok.



Tím, ktorý vakcínu Sputnik V vyvinul, minulý mesiac oznámil, že jej účinnosť dosiahla 95 percent a vakcína bude lacnejšia a menej náročná na uskladnenie ako niektoré iné alternatívy.