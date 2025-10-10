< sekcia Zahraničie
POPRAVILI HO: Za znásilnenie a vraždu tínedžerky sedel vyše 20 rokov
Roy Lee Ward (53) bol v roku 2002 odsúdený na trest smrti za vraždu 15-ročnej Stacy Payneovej v jej dome v meste Dale.
Autor TASR
Washington 10. októbra (TASR) - Muž odsúdený na smrť za znásilnenie a vraždu tínedžerky z roku 2001 bol v piatok vo väznici v americkom štáte Indiana popravený smrtiacou injekciou. Ide o 35. popravu v Spojených štátoch v tomto roku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Roy Lee Ward (53) bol v roku 2002 odsúdený na trest smrti za vraždu 15-ročnej Stacy Payneovej v jej dome v meste Dale. Payneová na následky mnohých bodných zranení zomrela niekoľko hodín po útoku. Warda zatkli na mieste činu - s nožom v ruke.
V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných už 35 popráv, čo zodpovedá počtu väzňov popravených za celý rok 2014. Najviac popráv vykonala Florida (13), potom Texas (5) a Južná Karolína a Alabama (po 4).
Dvadsaťosem tohtoročných popráv bolo vykonaných smrtiacou injekciou, dve zastrelením a štyri inhaláciou dusíka. Túto metódu na výkon trestu smrti odsúdili experti OSN ako krutú a nehumánnu.
Ward bol treťou osobou popravenou v Indiane odvtedy, čo tento štát vlani, po 15-ročnej prestávke, obnovil popravy. Americký prezident Donald Trump je zástancom trestu smrti a po opätovnom nástupe do funkcie vyzval na rozšírenie jeho používania „za tie najhoršie zločiny“.
