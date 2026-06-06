< sekcia Zahraničie
Popravení kňazi Bula a Drbola boli vyhlásení za blahoslavených
Bula slúžil v Rokytnici nad Rokytnou, Drbola v Babiciach. Práve tam sa roku 1951 udiali tzv. babické vraždy troch komunistických funkcionárov, s ktorými vládnuci režim spojil oboch farárov.
Autor TASR
Brno 6. júna (TASR) — Českí kňazi Ján Bula a Václav Drbola, ktorých začiatkom 50. rokov popravili komunisti vykonštruovanom procese k tzv. babickým vraždám, boli v sobotu pri slávnostnej omši v Brne vyhlásení za blahoslavených. Išlo o prvé blahorečené obetí totalitných režimov v Česku, informuje TASR s odvolaním sa na portál Novinky.cz.
Slávnostná omša sa konala v pavilóne P brnianskeho výstaviska a podľa hovorkyne brnianskeho biskupstva Anežky Benešovej sa na nej zúčastnilo vyše 13.000 ľudí vrátane niekoľkých stoviek kňazov a miništrantov. Je to síce vysoký počet, Novinky.cz však pripomenuli, že v septembri 2009 prišlo na letisko v Brne-Tuřanoch na omšu s vtedajším pápežom Benediktom XVI. vyše 120.000 ľudí z celej strednej Európy.
Tzv. beatifikáciu Bulu a Drbolu schválil v októbri 2025 pápež Lev XIV. „Ján Bula a Václav Drbola sa stanú historicky prvými blahorečenými či svätorečenými ľuďmi, ktorí žili a pôsobili na území brnianskej diecézy,“ povedal Novinkám brniansky biskup Pavel Konzbul.
Doplnil, že blahorečenia duchovných nie je len o vyrovnaní sa s komunizmom. Ide aj o príležitosť, „aby sa cez porozumenie príbehu a posolstvo hrdinskej smrti oboch mužov otvorila téma zmierenia v spoločnosti“.
Bula slúžil v Rokytnici nad Rokytnou, Drbola v Babiciach. Práve tam sa roku 1951 udiali tzv. babické vraždy troch komunistických funkcionárov, s ktorými vládnuci režim spojil oboch farárov. Po krutých výsluchoch a zmanipulovanom procese boli popravení - Drbola v auguste 1951, Bula v máji 1952.
Konzbul konštatoval, že obaja statočne niesli svoj osud a „dokázali odpustiť svojim vrahom“. Práve toto je podľa duchovných dôležitý moment, ktorý je dôkazom ich mimoriadneho svedectva. Nešlo o tvrdohlavosť ani fanatizmus, ale o vedomé a slobodné rozhodnutie nepodľahnúť zlu a zostať verný pravde.
Slávnostná omša sa konala v pavilóne P brnianskeho výstaviska a podľa hovorkyne brnianskeho biskupstva Anežky Benešovej sa na nej zúčastnilo vyše 13.000 ľudí vrátane niekoľkých stoviek kňazov a miništrantov. Je to síce vysoký počet, Novinky.cz však pripomenuli, že v septembri 2009 prišlo na letisko v Brne-Tuřanoch na omšu s vtedajším pápežom Benediktom XVI. vyše 120.000 ľudí z celej strednej Európy.
Tzv. beatifikáciu Bulu a Drbolu schválil v októbri 2025 pápež Lev XIV. „Ján Bula a Václav Drbola sa stanú historicky prvými blahorečenými či svätorečenými ľuďmi, ktorí žili a pôsobili na území brnianskej diecézy,“ povedal Novinkám brniansky biskup Pavel Konzbul.
Doplnil, že blahorečenia duchovných nie je len o vyrovnaní sa s komunizmom. Ide aj o príležitosť, „aby sa cez porozumenie príbehu a posolstvo hrdinskej smrti oboch mužov otvorila téma zmierenia v spoločnosti“.
Bula slúžil v Rokytnici nad Rokytnou, Drbola v Babiciach. Práve tam sa roku 1951 udiali tzv. babické vraždy troch komunistických funkcionárov, s ktorými vládnuci režim spojil oboch farárov. Po krutých výsluchoch a zmanipulovanom procese boli popravení - Drbola v auguste 1951, Bula v máji 1952.
Konzbul konštatoval, že obaja statočne niesli svoj osud a „dokázali odpustiť svojim vrahom“. Práve toto je podľa duchovných dôležitý moment, ktorý je dôkazom ich mimoriadneho svedectva. Nešlo o tvrdohlavosť ani fanatizmus, ale o vedomé a slobodné rozhodnutie nepodľahnúť zlu a zostať verný pravde.