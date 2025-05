V USA popravili sériového vraha, spájaného aj s prípadom O.J. Simpsona

Florida 16. mája (TASR) - Na Floride vo štvrtok popravili 62-ročného sériového vraha Glena Rogersa, ktorého kedysi vyšetrovali pre možné prepojenie s prípadom O.J. Simpsona. Rogers dostal smrtiacu injekciu vo floridskej štátnej väznici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na Floride Rogersa odsúdili za vraždu 34-ročnej Tiny Marie Cribbsovej, matky dvoch detí, s ktorou sa zoznámil v bare v roku 1995.



V Kalifornii bol Rogers odsúdený na samostatný trest smrti za uškrtenie Sandry Gallagherovej, matky troch detí, s ktorou sa zoznámil v bare v meste Van Nuys v roku 1995. K tejto vražde došlo niekoľko týždňov pred vraždou Cribbsovej.



Rogers bol podozrivý z niekoľkých ďalších vrážd po celej krajine, ale nikdy za ne nebol odsúdený. Raz povedal polícii, že zabil približne 70 ľudí, píše AP. Neskôr túto výpoveď stiahol.



V roku 2012 vznikol dokumentárny film s názvom „Môj brat, sériový vrah“, v ktorom vystupoval jeho brat Clay a kriminálny expert, ktorý s Rogersom intenzívne komunikoval.



Práve tento film vzbudil otázky, či bol Rogers zapletený aj do vraždy manželky O.J. Simpsona, Nicole Brownovej Simpsonovej a jej priateľa Rona Goldmana.



Rogers, pôvodom z mesta Hamilton v americkom štáte Ohio, bol v rôznych médiách označovaný ako „Vrah Cassanova“, alebo „Vrah naprieč krajinou“. Niektoré z jeho dokázaných ženských obetí mali podobné črty - vek okolo 30 rokov, drobnú postavu a ryšavé vlasy.



Rogersovi právnici podali niekoľko odvolaní na štátne aj federálne súdy, no žiadne z nich nebolo úspešné. Jedným z argumentov bolo, že nedávno prijatý štátny zákon, ktorý stanovuje trest smrti za obchodovanie s deťmi, naznačuje, že zneužívanie, ktorému Rogers čelil v detstve, sa dnes považuje za vážnu okolnosť. v dôsledku toho by mal Rogers podľa ich názoru dostať doživotný trest odňatia slobody namiesto trestu smrti. Tento argument bol však zamietnutý.



Najvyšší súd USA v stredu bez komentára zamietol Rogersove posledné odvolania.



Na Floride išlo tento rok o piatu popravu.