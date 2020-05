Popredný vedecký časopis kritizuje Trumpovu administratívu

Washington 16. mája (TASR) - Britský vedecký časopis Lancet vyzval v piatok Američanov, aby si v novembri zvolili prezidenta, ktorý pri riadení verejného zdravia nebude využívať "stranícku politiku". Informovala o tom agentúra DPA.



V nezvyčajne kriticky ladenom úvodníku označuje jeden z najuznávanejších lekárskych časopisov reakciu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 za "nedôslednú a roztrieštenú"



"Američania musia v januári 2021 dostať do Bieleho domu prezidenta, ktorý bude rozumieť verejnému zdraviu a nebude sa riadiť straníckou politikou," píše sa v úvodníku Lancetu po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil začiatok Operácie nadsvetelná rýchlosť, v rámci ktorej má byť vakcína proti novému koronavírusu vyvinutá do konca tohto roka. Okrem toho Trump povedal, že koronavírus "zmizne aj bez vakcíny".



"Táto (Trumpova) administratíva je posadnutá vakcínami s účinnosťou čarovnej guľky, novými liekmi alebo nádejou, že tento vírus jednoducho zmizne," píše sa v úvodníku Lancetu s tým, že v súčasnosti je v boji so SARS-CoV-2 nevyhnutné zamerať sa najmä na testovanie na prítomnosť koronavírusu a monitorovanie osôb, ktoré mali pozitívny test.



Podľa Lancetu Trump sabotuje prácu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré však tiež nezvládlo svoju úlohu začať s testovaním už v prvých dňoch pandémie.



USA evidujú približne 1,4 milióna potvrdených prípadov nákazy COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, čo je najviac na svete. V Spojených štátoch už ochoreniu podľahlo viac ako 87.000 ľudí, v čom im tiež patrí svetové prvenstvo, napísala DPA.