Populácia jaguárov v Mexiku narástla, no stále im hrozí vyhynutie
Autor TASR
Mexiko 28. augusta (TASR) - Populácia jaguárov amerických (Panthera onca) v Mexiku sa podľa najnovších výsledkov celonárodného sčítania za posledné roky výrazne zvýšila. Najväčšej mačkovitej šelme žijúcej na americkom svetadiele napriek tomu stále hrozí vyhynutie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
V roku 2024 žilo v Mexiko 5326 jaguárov, čo je o 30 percent viac ako v roku 2010. V rovnakom roku šelmu podľa Národnej aliancie na ochranu jaguárov (ANCJ) v krajine pridali na zoznam ohrozených druhov. Od posledného sčítania v roku 2018 populácia narástla o 11 percent.
„Prekvapivý a povzbudivý výsledok,“ zhodnotila ANCJ vo svojej správe. Podľa koordinátora stratégie aliancie Humberta Peu k tomu dopomohli najmä väčšie chránené oblasti, v ktorých sa jaguáre mohli voľnejšie pohybovať. To okrem iného podnietilo aj nárast ich populácie.
Napriek pozitívnemu výsledku bude populácia jaguárov potrebovať ešte približne 15 až 30 rokov stabilného rastu, aby bola mimo nebezpečenstva vyhynutia, uviedol Peňa. Správa ANCJ konštatuje, že len na dosiahnutie počtu 8000 jedincov bude potrebných viac ako 30 rokov.
K úbytku jaguárov amerických prispieva najmä ničenie ich prirodzeného prostredia, nelegálny lov či obchodovanie s nimi na čiernom trhu. Druh sa vo voľnej prírode vyskytuje od juhu Spojených štátov až po sever Argentíny.
V Mexiku najviac jaguárov (1699) žije na polostrove Yucatán. ANCJ ich populáciu v krajine spočítala prostredníctvom fotografií a videí z 920 fotopascí v 15 mexických štátoch v období 90 dní.
Asociácia nabáda na zavedenie programov na vytváranie väčšieho počtu koridorov pre jaguáre a vládu vyzvala, aby zakročila proti nelegálnemu pytliactvu a predaju rôznych častí tiel jaguárov. Podľa ANCJ sa na čiernom trhu obchoduje s ich kožou, lebkami, pazúrmi či tesákmi.
