Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. júl 2026Meniny má Marta
< sekcia Zahraničie

Populácia Japonska prvýkrát za 42 rokov klesla pod 120 miliónov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Ku 1. januáru 2026 žilo v Japonsku 119,74 milióna ľudí, čo je pokles 0,76 percenta oproti predošlému roku.

Autor TASR
Tokio 29. júla (TASR) - Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za posledných 42 rokov klesol pod 120 miliónov. Najnovšie oficiálne dáta o počte obyvateľov boli zverejnené v stredu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Ku 1. januáru 2026 žilo v Japonsku 119,74 milióna ľudí, čo je pokles 0,76 percenta oproti predošlému roku. Historicky najvyšší počet obyvateľov mala krajina v roku 2009 (128,1 milióna) a odvtedy sedemnásť rokov po sebe klesá.

Z vládnych údajov vyplýva, že počet cudzincov bývajúcich v Japonsku naopak dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku meraní v roku 2013. Spoločne s nimi celková populácia dosiahla 123,8 milióna ľudí. Mediánový vek v Japonsku dosiahol 49,9 roku, čo je podľa údajov Svetovej banky po Monaku druhý najvyšší na svete.

V Japonsku zároveň klesla miera plodnosti oproti minulému roku na nové historické minimum. Tento demografický ukazovateľ vyjadruje, koľko detí v priemere pripadá na jednu ženu počas jej života a v roku 2026 dosiahol hodnotu 1,14. Počet narodených detí klesol o takmer 15.000 na historické minimum niečo cez 670.000; v roku 1973 to bolo 2,09 milióna.

Japonsko je preto jedným z najvýraznejších príkladov demografického starnutia na svete, keď podiel starších ľudí rastie a pracujúca populácia klesá.
.

Neprehliadnite

Pellegrini rokoval s Li Čchiangom aj Čao Le-ťim o spolupráci

Von der Leyenová ocenila pomoc SR a ďalších krajín pri hasení požiarov

VIDEO: PÁTRANIE PO CHLAPCOVI SA SKONČILO: Našli ho živého

TRAGÉDIA: Slovenský cyklista v USA zahynul po zrážke s autom