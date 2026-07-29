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Populácia Japonska prvýkrát za 42 rokov klesla pod 120 miliónov
Ku 1. januáru 2026 žilo v Japonsku 119,74 milióna ľudí, čo je pokles 0,76 percenta oproti predošlému roku.
Autor TASR
Tokio 29. júla (TASR) - Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za posledných 42 rokov klesol pod 120 miliónov. Najnovšie oficiálne dáta o počte obyvateľov boli zverejnené v stredu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Ku 1. januáru 2026 žilo v Japonsku 119,74 milióna ľudí, čo je pokles 0,76 percenta oproti predošlému roku. Historicky najvyšší počet obyvateľov mala krajina v roku 2009 (128,1 milióna) a odvtedy sedemnásť rokov po sebe klesá.
Z vládnych údajov vyplýva, že počet cudzincov bývajúcich v Japonsku naopak dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku meraní v roku 2013. Spoločne s nimi celková populácia dosiahla 123,8 milióna ľudí. Mediánový vek v Japonsku dosiahol 49,9 roku, čo je podľa údajov Svetovej banky po Monaku druhý najvyšší na svete.
V Japonsku zároveň klesla miera plodnosti oproti minulému roku na nové historické minimum. Tento demografický ukazovateľ vyjadruje, koľko detí v priemere pripadá na jednu ženu počas jej života a v roku 2026 dosiahol hodnotu 1,14. Počet narodených detí klesol o takmer 15.000 na historické minimum niečo cez 670.000; v roku 1973 to bolo 2,09 milióna.
Japonsko je preto jedným z najvýraznejších príkladov demografického starnutia na svete, keď podiel starších ľudí rastie a pracujúca populácia klesá.
Ku 1. januáru 2026 žilo v Japonsku 119,74 milióna ľudí, čo je pokles 0,76 percenta oproti predošlému roku. Historicky najvyšší počet obyvateľov mala krajina v roku 2009 (128,1 milióna) a odvtedy sedemnásť rokov po sebe klesá.
Z vládnych údajov vyplýva, že počet cudzincov bývajúcich v Japonsku naopak dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku meraní v roku 2013. Spoločne s nimi celková populácia dosiahla 123,8 milióna ľudí. Mediánový vek v Japonsku dosiahol 49,9 roku, čo je podľa údajov Svetovej banky po Monaku druhý najvyšší na svete.
V Japonsku zároveň klesla miera plodnosti oproti minulému roku na nové historické minimum. Tento demografický ukazovateľ vyjadruje, koľko detí v priemere pripadá na jednu ženu počas jej života a v roku 2026 dosiahol hodnotu 1,14. Počet narodených detí klesol o takmer 15.000 na historické minimum niečo cez 670.000; v roku 1973 to bolo 2,09 milióna.
Japonsko je preto jedným z najvýraznejších príkladov demografického starnutia na svete, keď podiel starších ľudí rastie a pracujúca populácia klesá.