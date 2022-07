Populácia Rakúska rastie vďaka migrácii

Viedeň 25. júla (TASR) - Počet obyvateľov Rakúska, ktorí sa narodili v inej krajine, za posledné roky výrazne narástol. Kým v roku 2015 tvorili 21,4 percenta tamojšej populácie, v súčasnosti je to už 25,4 percenta. S odvolaním sa na údaje, ktoré v pondelok zverejnil rakúsky štatistický úrad, o tom informuje agentúra DPA.



Medzi najväčšie skupiny cudzincov žijúcich v Rakúsku patria Nemci (217.000 osôb), Rumuni (140.000), Srbi (122.000) a Turci (118.000).



Podľa rakúskeho štatistického úradu sa zároveň od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. 2.) do apríla približne štvornásobne zvýšil počet ukrajinských občanov žijúcich v Rakúsku. Začiatkom roka ich tam žilo približne 13.000, no na začiatku apríla to už bolo takmer 53.000.



"Rakúska populácia rastie výlučne vďaka imigrácii, bez nej by sa z dlhodobého hľadiska - a podľa prognóz - prepadla na úroveň z 50. rokov 20. storočia," povedal Tobias Thomas, generálny riaditeľ rakúskeho štatistického úradu (Statistik Austria).



Podľa predbežných údajov tohto úradu žilo v Rakúsku k 1. aprílu 9.027.999 obyvateľov.