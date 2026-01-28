< sekcia Zahraničie
ANTIKONCEPCIA PRE SLONOV: V Thajsku chcú predísť premnoženiu
Veterinári tento týždeň podali slonom vakcínu pomocou špeciálnej pištole.
Autor TASR
Bangkok 28. januára (TASR) - V Thajsku po prvý raz podali antikoncepčný prípravok slonom žijúcim vo voľnej prírode v snahe regulovať ich rýchlo rastúcu populáciu, uviedol v stredu tamojší predstaviteľ v oblasti ochrany životného prostredia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Úrad na ochranu voľne žijúcich živočíchov a miestny veterinárny tím podali v pondelok vakcínu trom sloniciam v juhovýchodnej provincii Trat, uviedol riaditeľ úradu.
Cieľom tohto opatrenia je predísť premnoženiu divokých slonov, povedal pre agentúru AFP s tým, že pôrodnosť týchto cicavcov v piatich provinciách východného Thajska ročne stúpa o osem percent, zatiaľ čo v ostatných regiónoch sú to tri percentá.
Veterinári tento týždeň podali slonom vakcínu pomocou špeciálnej pištole bez toho, aby zvieratá predtým uspali, uviedol úrad vo svojom vyhlásení.
Riaditeľ úradu uviedol, že tri slonice následne podrobili vyšetreniu, aby zistili, či sa u nich neprejavujú príznaky infekcie. Podľa jeho slov sú samice v poriadku. Dodal, že jeho tím bude každých šesť mesiacov robiť krvné testy.
Počet voľne žijúcich slonov v Thajsku vzrástol z 334 v roku 2015 na vlaňajších takmer 800, pričom tisíce ďalších žijú v zajatí. Pri stretoch slonov s ľuďmi od roku 2012 vyhaslo takmer 200 ľudských životov a zahynulo vyše 100 zvierat, uvádza sa ďalej vo vyhlásení úradu.
Vakcínu pred dvoma rokmi testovali na siedmich slonoch v zajatí v severnej časti krajiny Čiang Mai. Ďalších 15 dávok aplikujú slonom v iných stádach.
Slon ázijsky - národné zviera Thajska - je Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody klasifikovaný ako celosvetovo ohrozený druh.
