Populácia Švajčiarska prvýkrát prekročila 9 miliónov

Ženeva 19. septembra (TASR) - Počet obyvateľov Švajčiarska po prvýkrát prevýšil deväť miliónov. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Federálny štatistický úrad, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podľa údajov štatistického úradu žilo vo Švajčiarsku koncom júna 9.002.763 ľudí. Z nich asi 27 percent vlastní aj zahraničný pas, najviac taliansky a nemecký. Hranicu osem miliónov obyvateľov Švajčiarsko prekonalo pred 12 rokmi.



Pravicová Švajčiarska ľudová strana (SVP) chce obmedziť imigráciu a sprísniť azylové pravidlá v krajine. Organizuje voličskú iniciatívu "Nie 10 miliónom Švajčiarov!" aby sa o tejto téme rozhodlo v referende. Jeho termín však zatiaľ nie je stanovený.



Ak by počet Švajčiarov prekročil deväť a pol milióna, podľa zámerov SVP by sa mala drasticky obmedziť naturalizácia cudzincov.