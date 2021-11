Populácia Talianska sa do roku 2070 zníži o pätinu, varujú štatistici

Rím 26. novembra (TASR) - Taliansko, ktoré už niekoľko rokov zaznamenáva jednu z najnižších mier pôrodnosti v Európe, je na ceste prísť v období najbližších 50 rokov o pätinu svojej populácie. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil národný štatistický inštitút Istat, informovala tlačová agentúra AFP.



Údaje obsiahnuté v správe s názvom "Budúcnosť populácie - menej obyvateľov, viac starších ľudí, menšie rodiny" indikujú "potenciálny obraz krízy". Takmer štvrtina talianskeho obyvateľstva - 23,2 percenta - má 65 rokov a viac. Tento podiel má do roku 2050 vzrásť na 35 percent, vyplýva z odhadov Istatu.



"Veková štruktúra obyvateľstva už teraz vykazuje vysokú nerovnováhu v prospech starších generácií a v súčasnosti neexistujú faktory, ktoré by naznačovali zvrátenie tohto trendu. Demografické prognózy ukazujú, že v nasledujúcich rokoch je malá pravdepodobnosť obratu v počte pôrodov," uvádza sa v správe.



Očakáva sa, že počet obyvateľov Talianska klesne z 59,6 milióna (údaj z januára 2020) na 47,6 milióna v roku 2070, čo predstavuje zníženie o 20 percent. Kým vlani bol priemerný vek Talianov 45,7 roka, do roku 2050 sa má zvýšiť na 50,7 roka.



Úmrtia v Taliansku prevyšujú pôrodnosť od roku 2007. V priebehu menej ako troch desaťročí sa očakáva, že úmrtia prevážia nad pôrodmi dvojnásobne, a to mierou 784.000 oproti 391.000.



Istat ďalej tvrdí, že imigrácia zo zahraničia do Talianska by sa mala po covidovej pandémii začať zotavovať, a počnúc rokom 2023 by mala opäť získať priemernú úroveň pred pandémiou - čo predstavuje približne 280.000 imigrantov ročne. Očakáva sa však, že sa to do roku 2070 postupne zníži na 244.000 osôb ročne.



Zároveň sa očakáva, že emigrácia, u ktorej sa tiež obnoví predpandemická úroveň, sa zníži zo 145.000 odchodov ročne v roku 2025 na 126.000 v roku 2070, uzatvára Istat.