Populácia tigrov v Indii rastie, presiahla už 3000 jedincov

Naí Dillí 9. apríla (TASR) - Populácia tigrov v Indii, kde ich momentálne žije najviac na svete, presiahla 3000 jedincov. Vyplýva to z ich posledného sčítania zverejneného v nedeľu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Táto najväčšia mačkovitá šelma voľakedy obývala centrálnu, východu a južnú Áziu. Za uplynulých 100 rokov však prišli tigre v dôsledku odlesňovania a ľudskej aktivity o 93 percent svojho teritória a v súčasnosti sa vyskytujú len v 13 krajinách sveta, uvádza Medzinárodný zväz ochrany prírody a prírodných zdrojov (IUCN).



Pri sčítaní tigrov v Indii, ktoré sa koná každé štyri roky, sa zistilo, že v krajine momentálne žije 3167 jedincov. Čo je viac než pri poslednom sčítaní, keď ich bolo 2967. Miera nárastu populácie tigrov v Indii sa však oproti predchádzajúcemu sčítaniu spomalila z 30 na menej ako sedem percent.



"Je to úspech nielen pre Indiu ale pre celý svet," uviedol indický premiér Naréndra Módí. Dodal, že India je v súčasnosti domovom 75 percent celosvetovej populácie tigrov.



Odhaduje sa, že v roku 1900 žilo na celom svete vyše 100.000 tigrov. Ich populácia však do roku 2010 klesla na rekordné minimum, keď dosiahla len asi 3200 jedincov. V tom istom roku sa India spolu s ďalšími 12 krajinami zaviazali, že do roku 2022 dvojnásobne populáciu tejto mačkovitej šelmy.



Predpokladá, že sa v roku 1947, keď India nadobudla nezávislosť od Británie, žilo v Indii približne 40.000 tigrov. Ich počet však do roku 2006 klesol len na 1411. Odvtedy však tento počet neustále stúpa.



Tiger sa sčítavajú prostredníctvom kamerových pascí a počítačovým programom, ktoré dokážu rozoznať každého jedinca.