Populácia v bývalej komunistickej NDR klesla o 16 percent

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa štatistiky v piatich spolkových krajinách v bývalej NDR s výnimkou Berlína za posledných takmer 35 rokov ubudlo 16 percent populácie.

Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Počet obyvateľov na území bývalej komunistickej Nemeckej demokratickej republike (NDR) od zjednotenia Nemecka v roku 1990 klesol o 16 percent. Vyplýva to z oficiálnych údajov Spolkového štatistického úradu, ktoré boli zverejnené v utorok. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

V spolkových krajinách bývalého západného Nemecka počet obyvateľov od znovuzjednotenia stúpol v priemere o 10 percent. Najviac v Bavorsku so 16-percentným nárastom populácie a Bádensku-Württembersku so 14-percentným nárastom.

Po zjednotení Nemecka sa do západných spolkových krajín sťahovali ľudia najmä pre lepšie pracovné príležitosti. Podľa odhadov štatistického úradu od zjednotenia z východných do západných spolkových krajín odišlo o 1,2 milióna ľudí viac, ako sa presťahovalo zo západu na východ.

Údaje Spolkového štatistického úradu nezahŕňajú Berlín, kde od roku 1990 stúpol počet obyvateľov o sedem percent. Mesto bolo počas studenej vojny rozdelené a v súčasnosti je jedným zo 16 spolkových krajín.

Celkovo sa počet obyvateľov Nemecka od roku 1990 zvýšil o päť percent zo 79,8 milióna na 83,6 milióna ľudí na konci roku 2024.
