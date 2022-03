Populačný fond OSN: Takmer polovica tehotenstiev je neplánovaných

Paríž 30. marca (TASR) - Takmer polovica všetkých tehotenstiev zaznamenaných vo svete je neplánovaných, uviedol v stredu Populačný fond OSN (UNFPA). Varoval, že prebiehajúca vojna na Ukrajine môže súčasnú situáciu, ktorú označil za "krízu ľudských práv", ešte zhoršiť. Vysvetľuje to tým, že vojenský konflikt počet nechcených tehotenstiev zrejme ešte zvýši z dôvodu nárastu sexuálneho násilia a obmedzení prístupu k antikoncepcii. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



UNFPA vo svojej novej správe uvádza, že zo 121 miliónov neplánovaných tehotenstiev ročne skončí vyše 60 percent interrupciou, pričom viac ako polovica z nich nie je vykonaných bezpečným spôsobom. Každoročne musí byť po neodborne vykonaných interrupčných zákrokoch hospitalizovaných sedem miliónov žien.



Fond OSN uviedol, že jeho aktuálna správa nie je o "nechcených bábätkách alebo o šťastných náhodách", ale o tom, ako kombinácia rodovej nerovnosti, chudoby, sexuálneho násilia a nedostatočného prístupu k antikoncepcii a možnostiam interrupcií obrala ženy o reprodukčnú voľbu, ktorá najvýraznejším spôsobom mení ich život – či otehotnieť alebo nie.



Výkonná riaditeľka UNFPA Natalia Kanemová upozornila, že viaceré tehotné ženy na Ukrajine vyslovili obavy, že po začiatku ruskej ofenzívy nebudú schopné zabezpečiť dostatočnú výživu pre svoje vyvíjajúce sa dieťa. Varovala tiež pred obchodníkmi s ľuďmi, ktorí vidia aktuálny konflikt ako príležitosť na zneužívanie dievčat a žien.



Odhaduje sa, že viac ako 20 percent vysídlených žien na svete sa stretne so sexuálnym násilím. Predpokladá sa, že napríklad vojenský konflikt v Afganistane povedie do roku 2025 k 4,8 miliónom neželaných tehotenstiev.



Len počas prvého roka pandémie COVID-19 viedli obmedzenia zdravotnej starostlivosti a dodávok antikoncepčných prostriedkov k zhruba 1,4 miliónom nechcených tehotenstiev.



Správa UNFPA vychádza z údajov americkej neziskovej organizácie Guttmacherov inštitút, ktorý analyzoval neplánované tehotenstvá a počet interrupcií v 150 krajinách v rokoch 2015 - 2019.