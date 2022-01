Populačný rast v Británii sa má v nasledujúcom období výrazne spomaliť

Londýn 12. januára (TASR) - Populačný rast v Spojenom kráľovstve sa v nasledujúcich desiatich rokoch výrazne spomalí najmä z dôvodu klesajúcej pôrodnosti. Kľúčovým faktorom sa tak stane čistá migrácia, teda rozdiel medzi počtom imigrantov a počtom emigrantov počas jedného roka. Informovala v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje britského štatistického úradu (ONS).



V rokoch 1995 - 2020 vzrástol počet obyvateľov Británie o 9,1 milióna, čiže o 15,6 percenta. ONS predpokladá, že v rokoch 2020 - 2045 pribudne v Británii iba 3,9 milióna obyvateľov, čo predstavuje nárast o 5,8 percenta. Do roku 2045 by mohlo v tejto krajine žiť 71 miliónov ľudí.



"Tieto odhady naznačujú pomalší populačný rast, ako sme doteraz predpokladali. Bude to tak z dôvodu predpokladanej nižšej pôrodnosti a vyššej úmrtnosti," uviedol James Robards z ONS.



Populácia v Spojenom Kráľovstve v nasledujúcich rokoch porastie rýchlejšie v Anglicku než v Škótsku, Walese alebo Severnom Írsku. Obyvateľstvo tiež bude starnúť a počet úmrtí bude vyšší ako počet pôrodov, keďže ľudia narodení počas tzv. baby boomu po druhej svetovej vojne a 60. rokoch 20. storočia dosiahnu vyšší vek.



"Vzhľadom na predpokladaný vyšší počet úmrtí a nižší počet pôrodov sa očakáva, že čistá migrácia bude hrať pri raste populácie čoraz väčšiu úlohu," uviedol Robards.



Čistá migrácia bude podľa ONS za desaťročie do roku 2030 predstavovať pravdepodobne 2,2 milióna ľudí.