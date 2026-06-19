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Populárnu speváčku odsúdili za koncert bez hidžábu na 74 rán bičom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ahmadíová odohrala so svojou skupinou v decembri 2024 online koncert na platforme YouTube, čím porušila niekoľko iránskych zákonov.

Autor TASR
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Teherán 19. júna (TASR) - Populárnej iránskej speváčke Parastú Ahmadíovej a ôsmim členom jej tímu udelil súd vo štvrtok trest 74 rán bičom a dvojročný zákaz vycestovať z krajiny za odohranie online koncertu bez hidžábu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a denníka The Guardian.

Ahmadíová odohrala so svojou skupinou v decembri 2024 online koncert na platforme YouTube, čím porušila niekoľko iránskych zákonov. Verejné koncerty ženských interpretiek sú v islamskej republike zakázane a Ahmadíová ho dokonca odohrala bez hidžábu a oblečená v šatách.

Súd v rozsudku uviedol, že skupina šírila na internete „vulgárny a nemorálny obsah“. Speváčka sa ešte môže voči verdiktu súdu odvolať. Nahrávka z koncertu má na YouTube momentálne takmer tri milióny vzhliadnutí.

Protesty iránskych žien proti prísnym islamským zákonom sa v krajine za posledné roky zintenzívnili. V roku 2022 vyšli do ulíc davy ľudí na znak nesúhlasu s represívnymi nariadeniami pod sloganom „žena, život, sloboda“. Demonštrácie boli násilne potlačené.
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