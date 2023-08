Populárny holandský poslanec Omtzigt zakladá pred voľbami novú stranu

Haag 21. augusta (TASR) - Pieter Omtzigt, jeden z najpopulárnejších konzervatívnych politikov v Holandsku, založil vlastnú politickú stranu, s ktorou pôjde koncom roku do volieb, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Poslanec oznámil založenie strany Nová spoločenská zmluva (NSC) v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka De Twentsche Courant Tubantia a prisľúbil "nový spôsob vládnutia".



Holandskí voliči si 22. novembra zvolia nový parlament v predčasných voľbách. Vyvolal ich v auguste rozpad štvorkoalície premiéra Marka Rutteho pre plány na zníženie počtu príbuzných, ktorí sa môžu v krajine opätovne zlúčiť so žiadateľmi o azyl.



Prieskumy uskutočnené pred vznikom NSC naznačovali, že ak Omtzigt založí stranu, mohla by vyhrať voľby. Tento 49-ročný bývalý člen Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) je od roku 2021 nezávislý a získal si povesť zásadového politika.



Omtzigt "vyhlásil poplach" v súvislosti so škandálom, v ktorom boli tisíce rodičov neprávom obvinení z podvodov s prídavkami na deti. V januári 2021 to urýchlilo odstúpenie Rutteho a jeho tretieho vládneho kabinetu.



Najdlhšie slúžiaci holandský premiér Rutte vyhlásil, že po 13 rokoch na čele krajiny odíde z politiky. Jeho stredopravicová Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) však nevylúčila, že bude vládnuť v koalícii s populisticko-nacionalistickou Stranou za slobodu (PVV) Geerta Wildersa.



V novembrových voľbách budú etablované strany čeliť aj výzve nového Hnutia poľnohospodárov a občanov (BBB), ktoré sa snaží "otriasť" systémom. BBB vzniklo po mesiacoch búrlivých zhromaždení proti plánom na zníženie počtu hospodárskych zvierat z environmentálnych dôvodov. Jeho kandidáti začiatkom roka zvíťazili v senátnych voľbách.