< sekcia Zahraničie
Populárny spisovateľ priznal vinu ohľadne materiálov o zneužívaní detí
V utorok sa autor úspešných titulov na súde priznal k dvom obvineniam týkajúcich sa materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktorý bol vyrobený v januári.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Canberra 5. mája (TASR) - Populárny austrálsky spisovateľ Craig Silvey, známy najmä svojimi knihami pre deti a mládež, sa v utorok priznal k držbe a distribúcii materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, uviedol súd v meste Perth. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.
Silveyho (43) zadržali v januári tohto roka počas policajnej razie v jeho dome v Perthe v Západnej Austrálii, z ktorého v rámci vyšetrovania odniesli aj niekoľko elektronických zariadení.
V utorok sa autor úspešných titulov na súde priznal k dvom obvineniam týkajúcich sa materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktorý bol vyrobený v januári. Hovorca súdu podľa AFP v utorok uviedol, že prokuratúra stiahla obvinenia z výroby a držby materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktorý údajne vznikol začiatkom tohto roka.
Na súd by sa otec troch detí mal vrátiť počas júla pri vynesení verdiktu v tomto prípade. Vydavatelia, obchody aj školy v štátoch Západná Austrália a Viktória po zadržaní Silveyho publikácie stiahli.
Kniha Jasper Jones, vydaná v roku 2009, bola nominovaná na niekoľko medzinárodných cien za literatúru pre mládež, alebo ich aj získala. V roku 2017 podľa nej vznikol film s Toni Colletteovou a Hugom Weavingom v hlavných úlohách.
Medzi ďalšie jeho známe tituly patrí román Runt z roku 2022 o dobrodružstvách 11-ročného dievčaťa a jej túlavého psa, ktorý sa odohráva v austrálskej divočine. V roku 2024 bol tiež adaptovaný do filmovej podoby s Celeste Barberovou v hlavnej úlohe.
Silveyho (43) zadržali v januári tohto roka počas policajnej razie v jeho dome v Perthe v Západnej Austrálii, z ktorého v rámci vyšetrovania odniesli aj niekoľko elektronických zariadení.
V utorok sa autor úspešných titulov na súde priznal k dvom obvineniam týkajúcich sa materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktorý bol vyrobený v januári. Hovorca súdu podľa AFP v utorok uviedol, že prokuratúra stiahla obvinenia z výroby a držby materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí, ktorý údajne vznikol začiatkom tohto roka.
Na súd by sa otec troch detí mal vrátiť počas júla pri vynesení verdiktu v tomto prípade. Vydavatelia, obchody aj školy v štátoch Západná Austrália a Viktória po zadržaní Silveyho publikácie stiahli.
Kniha Jasper Jones, vydaná v roku 2009, bola nominovaná na niekoľko medzinárodných cien za literatúru pre mládež, alebo ich aj získala. V roku 2017 podľa nej vznikol film s Toni Colletteovou a Hugom Weavingom v hlavných úlohách.
Medzi ďalšie jeho známe tituly patrí román Runt z roku 2022 o dobrodružstvách 11-ročného dievčaťa a jej túlavého psa, ktorý sa odohráva v austrálskej divočine. V roku 2024 bol tiež adaptovaný do filmovej podoby s Celeste Barberovou v hlavnej úlohe.