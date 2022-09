Poradca Arestovyč: Nečakajte rýchle úspechy ukrajinskej armády na juhu

Kyjev 1. septembra (TASR) - Ľudia by nemali očakávať, že Ukrajina dosiahne počas veľkej protiofenzívy na juhu rýchle víťazstvá nad ruskými jednotkami, pretože Kyjev nechce stratiť príliš veľa svojich vojakov. V stredu to podľa tlačovej agentúry Reuters vyhlásil poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč.



"Je to veľmi pomalý proces, pretože si ceníme ľudí, pretože potrebujeme, aby sa domov vrátilo čo najviac Ukrajincov," povedal Arestovyč.



"Rýchly úspech nepríde... rýchly úspech vždy znamená veľa krvi," uviedol poradca v interview zverejnenom na YouTube.



V stredu predtým regionálny predstaviteľ povedal, že ukrajinské ozbrojené sily dosiahli "úspechy" v troch častiach Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Kyjev v pondelok 29. augusta oznámil, že začal dlhšie ohlasovanú protiofenzívu na juhu, ktorej cieľom je dobyť naspäť od Rusov toto ukrajinskú územie.