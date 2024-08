Poradca Bieleho domu sa v Číne stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom

Peking 29. augusta (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa vo štvrtok na záver svojej trojdňovej návštevy Číny stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Čína je odhodlaná udržiavať stabilné vzťahy s Washingtonom, vyhlásil Si na začiatku stretnutia. "V tomto meniacom sa a nepokojnom svete potrebujú krajiny solidaritu a koordináciu... nie vylúčenie alebo ústup," zdôraznil.



Sullivan Simu povedal, že prezident USA Joe Biden sa zaviazal riadiť vzťahy tak, aby sa predišlo konfliktom, a "teší sa na spoluprácu s vami v nasledujúcich týždňoch".



Biely dom v stredu uviedol, že sa v blízkej budúcnosti plánuje telefonát Bidena a Siho a že obe strany budú udržiavať komunikačné kanály otvorené. Nič podľa agentúry AP nenaznačovalo tomu, že by sa lídri mohli stretnúť ešte predtým, ako Bidenovi skončí funkčné obdobie.



Americký predstaviteľ počas uplynulých dní rokoval v Číne o viacerých sporných témach medzi ich krajinami vrátane napätia ohľadne Taiwanu, Juhočínskeho mora a Ruska. Spojené štáty tiež žiadajú Čínu o väčšiu pomoc pri zastavení toku zložiek, ktoré sa používajú pri výrobe drogy fentanyl.



Pred schôdzkou so Sim sa Sullivan nezvyčajne stretol s čínskym generálom Čang Jou-sia, ktorého diplomati považujú za hlavného vojenského poradcu prezidenta. Čang upozornil USA, aby zastavili údajnú "vojenskú tajnú dohodu" s Taiwanom.



Sullivan zase presadzoval posilnenie komunikácie na pracovnej úrovni medzi ich armádami. Washington aj Peking majú podľa neho zodpovednosť zabrániť tomu, aby sa ich súperenie zvrtlo do konfliktu alebo konfrontácie.



Poradca Bieleho domu tiež zdôraznil potrebu stability v Taiwanskom prielive a slobody plavby v spornom Juhočínskom mori. Zároveň vyjadril obavy z čínskej podpory obranného priemyslu Ruska.



V utorok a stredu Sullivan rokoval so šéfom čínskej diplomacie Wang Im. Témou bola aj perspektíva nových rozhovorov medzi Bidenom a Sim či protichodné pohľady na vojny na Blízkom východe a Ukrajine.