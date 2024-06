Naí Dillí 18. júna (TASR) - India a USA sa zaviazali posilniť obrannú a technologickú spoluprácu. Chcú tiež odstrániť prekážky, ktoré dlhodobo obmedzujú bilaterálnu obchodnú spoluprácu. Po spoločnom rokovaní v Naí Dillí to deklarovali poradcovia vlád pre národnú bezpečnosť oboch krajín. Podľa správy agentúry AP informuje TASR.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan je na dvojdňovej návšteve indickej metropoly Naí Dillí. Je to prvá návšteva vysokopostaveného predstaviteľa USA, odkedy predseda indickej vlády Naréndra Módí obhájil svoj mandát.



Sullivan so svojím indickým náprotivkom Ažítom Dovalom diskutoval o pokroku v spolupráci ohľadne výroby polovodičov, rozvoja umelej inteligencie a výroby prúdových motorov.



Obaja predstavitelia v pondelok zdôraznili potrebu intenzívnejšej spolupráce so zameraním na financovanie inovatívneho výskumu v oblastiach, ako je výroba polovodičov, zelená energia a strojové učenie. Agentúra AP informuje, že podľa spoločného vyhlásenia rokovali aj o možnej spoločnej výrobe pozemných bojových systémov.



Sullivan absolvoval tiež stretnutie s ministrom zahraničných vecí Subrahmanjamom Džajšankarom, čaká ho aj diskusia s vedúcimi predstaviteľmi priemyslu a obchodu.



Sullivan rokoval aj s Módím, pričom obaja potvrdili záväzok posilniť vzťahy medzi Naí Dillí a Washingtonom. Obe krajiny zintenzívnili spoluprácu v ostatných rokoch najmä v súvislosti s rastúcim vplyvom Číny v indopacifickom regióne. Minulý rok Módí navštívil USA, pričom s prezidentom Joeom Bidenom spoločne označili vzťahy medzi Indiou a USA za jedny z najdôležitejších na svete.



Podľa AP pevnosť vzťahov medzi USA a Indiou nedávno preveril prípad, keď americkí vyšetrovatelia obvinili istého indického predstaviteľa zo zorganizovania sprisahania s cieľom zavraždiť separatistického predstaviteľa sikhov v New Yorku. Pokus o vraždu sa americkým úradom nakoniec podarilo zmariť. České úrady v súvislosti s prípadom v týchto dňoch vydali na stíhanie do USA indického občana Nichila Guptu.



Ide už o druhé nedávno vznesené obvinenie z účasti indických vládnych predstaviteľov na pokusoch o zabitie sikhských separatistov žijúcich v Severnej Amerike. Kanadský premiér Justin Trudeau vlani v septembri uviedol, že existujú dôvodné podozrenia z prepojení indickej vlády na vraždu sikhského aktivistu Hardípa Singha Nidždžára. India obvinenia Kanady odmietla, iniciovala však zriadenie vyšetrovacej komisie, ktorá sa bude zaoberať obvineniami v prípade USA.