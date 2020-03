Poradca britského premiéra je v izolácii

Londýn 30. marca (TASR) - Dominic Cummings, poradca britského premiéra Borisa Johnsona, je v izolácii po tom, ako sa uňho počas uplynulého víkendu prejavili symptómy podobné prejavom nákazy novým koronavírusom. Na ten bol minulý týždeň pozitívne testovaný aj samotný Johnson.



Podľa denníka The Daily Mail o tom informoval zdroj z úradu britského premiéra, podľa ktorého Cummings naďalej sleduje aktuálne dianie.



Správu o svojom pozitívnom teste na nový koronavírus zverejnil Johnson minulý piatok. Nakazil sa ním aj minister zdravotníctva Matt Hancock. Obaja majú podľa vlastných slov mierne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré vírus spôsobuje.



Práve v piatok televízne kamery zachytili Cummingsa, ako s batohom prehodeným cez plece náhlivo odchádza z Downing Street.



Cummings (48) bol jedným z architektov víťazstva prívržencov odchodu Británie z EÚ v referende z júna 2016 a vlani v lete sa stal osobitným poradcom premiéra Johnsona.



Minulý týždeň musel pred novinármi odmietať tvrdenie, že vo vláde obhajoval stratégiu boja proti koronavírusu, ktorá spočívala v uprednostnení imunizácie celej britskej populácie a ochrane britskej ekonomiky, a to i za cenu veľkého počtu obetí, najmä z radov vekovo staršieho obyvateľstva alebo chronicky chorých ľudí. Vo vyjadrení pre agentúru Reuters Cummings rozhodne poprel, že by sa bol vyjadril v tomto zmysle.



Pozitívny test na nový koronavírus malo už viacero politikov či známych ľudí po celom svete. Medzi prvými boli americký herec Tom Hanks, či manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza alebo monacký princ Albert. Nakazil sa aj britský princ Charles.



V Británii zatiaľ potvrdili 19.522 prípadov nákazy novým koronavírusom, prevažnú väčšinu z toho v Anglicku (16.482). Na ochorenie COVID-19 tam doposiaľ zomrelo 1235 pacientov.