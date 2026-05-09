Poradca Chameneího označil kontrolu nad Hormuzom k atómovej bombe
Autor TASR
Teherán 9. mája (TASR) - Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Modžtabu Chameneího prirovnal v piatok kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom k vlastníctvu „atómovej bomby“. Mohammad Mochber zároveň vyhlásil, že Irán sa tejto kontroly nevzdá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Irán podľa poradcu dlhodobo „zanedbával“ svoju privilegovanú pozíciu ohľadne tejto strategickej vodnej trasy dôležitej pre prepravu ropy a plynu. Teherán ju po vypuknutí vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán, uzavrel, čo spôsobilo chaos na trhoch a uviaznutie stoviek plavidiel.
„Hormuzský prieliv predstavuje príležitosť rovnako vzácnu ako atómová bomba,“ povedal Mochber vo videu zverejnenom tlačovou agentúrou Mehr. „Mať v rukách pozíciu, ktorá vám umožňuje ovplyvniť globálnu ekonomiku jediným rozhodnutím, je skutočne veľká príležitosť,“ dodal.
Irán sa podľa poradcu Modžtabu Chameneího nemieni vzdať „ziskov z tejto vojny“ a „zmení (právny) režim tohto prielivu“ - ak to bude možné, prostredníctvom medzinárodného práva, a ak nie, urobí tak jednostranne.
Konkrétne sa nezmienil o poplatkoch pre plavidlá za využívanie tejto vodnej cesty, námorný časopis Lloyd's List však v piatok informoval, že Irán už vytvoril orgán určený na schvaľovanie tranzitu cez Hormuzský prieliv a na vyberanie mýta.
Iránski predstavitelia už aj predtým spomenuli zavedenie takéhoto systému a jeden z vysokopostavených poslancov v apríli uviedol, že Teherán získal prvé príjmy z mýta v prielive.
Spojené štáty, ktorých spoločné útoky s Izraelom na islamskú republiku vyvolali vojnu na Blízkom východe, označili spoplatnenie dopravy v Hormuzskom prielive za neprijateľné. Rovnako urobila aj Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN.
Prieliv sa aktuálne stal hlavným argumentom v rokovaniach o ukončení vojny, pričom Irán v súčasnosti zvažuje návrh USA na predĺženie súčasného prímeria v Perzskom zálive, aby sa umožnili rozhovory o konečnom urovnaní konfliktu, dodáva AFP.
