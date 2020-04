Poradca juhokórejského prezidenta:Kim Čong-un stále žije a má sa dobre

Soul 26. apríla (TASR) - Severokórejské vedenie v nedeľu konečne vyslalo správu zo života vodcu Kim Čong-una, o ktorého zdravotnom stave sa už niekoľko týždňov šíria špekulácie.



Odvtedy, čo Južná Kórea tento mesiac informovala, že Kim podstúpil operáciu srdca, pozorovatelia izolovanej Severnej Kórey sa snažia prísť na to, ako na tom vodca je. Keďže sa nezúčastnil na niekoľkých dôležitých podujatiach v krajine, šíria sa dokonca fámy, že je ťažko chorý alebo že dokonca zomrel, napísala tlačová agentúra DPA.



Severokórejské štátne médiá priniesli v nedeľu vyjadrenia vodcu Kima, ktorý v nich ocenil pracovníkov stavajúcich domy v meste Samdžijon na severe krajiny. Avšak juhokórejská agentúra Jonhap si všimla, že tieto štátne médiá sa vôbec nezmienili o vodcových aktivitách za posledné dva týždne a ani o mieste jeho pobytu. Nepriniesli ani aktuálne fotografie.



Medzitým poradca juhokórejského prezidenta pre zahraničné záležitosti Moor Chung In vystúpil v nedeľu v americkej televízii Fox News a povedal, že Kim stále žije a má sa dobre.



Uviedol, že Kim je v meste Wonsan, kde sa nachádza komplex, v ktorom sa severokórejský vodca pravidelne zdržiava. Žiadna z týchto informácií však nie je potvrdená Severnou Kóreou.



Informácie poradcu týkajúce sa Wonsanu sa predsa len zhodujú s víkendovou správou z webovej stránky 38 North monitorujúcej Severnú Kóreu (KĽDR), podľa ktorej je vlak údajne patriaci Kimovi zaparkovaný v meste.



Správa webu zo soboty sa objavila v čase špekulácií o Kimovej chorobe. Veď vodca vynechal niekoľko verejných podujatí, dokonca aj slávnosť na počesť narodenín starého otca 15. apríla.



Podľa webu so sídlom vo Washingtone satelitné zábery ukazujú, že "takmer 250 metrov dlhý vlak" je zaparkovaný na železničnej stanici v Kimovom komplexe vo Wonsane, a to "prinajmenšom od 21. apríla".



Vlak tam nebol 15. apríla, ale nachádzal sa tam 21. a 23. apríla, uviedol web 38 North. Dodal, že železničná stanica je "vyhradená len pre Kimovu rodinu".



Aj keď vlak "nie je dôkazom o mieste pobytu severokórejského vodcu a nenaznačuje nič ani o jeho zdraví, dodáva váhu správam, že Kim sa nachádza v tejto elitnej oblasti na východnom pobreží krajiny", píše web 38 North.



Komunistické vedenie v Pchjongjangu prísne kontroluje informácie o Kimovi a jeho rodine.



Americká spravodajská televízia CNN tento týždeň uviedla, že Spojené štáty preverujú informácie, že Kim je po operácii "vo vážnom nebezpečenstve". Túto správu televízie neskôr prezident Donald Trump poprel.



Predstavitelia Južnej Kórey tiež spochybňujú tieto správy s tým, že v Severnej Kórei nepozorujú žiadne nezvyčajné signály a Kim je zrejme z nešpecifikovaných dôvodov vo Wonsane. Napísala to tlačová agentúra Jonhap.