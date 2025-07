Bývalý poradca poslankyne ANO dostal pokutu: Stratil zbraň v snemovni

Praha 24. júla (TASR) - Bývalý poradca českej poslankyne z hnutia ANO Heleny Válkovej, ktorý v marci vyvolal rozruch tým, že v Poslaneckej snemovni českého parlamentu (PSP ČR) stratil zbraň, dostal pokutu. V máji o tom rozhodla mestská časť Praha 1, ktorá mu zároveň zbraň vzala. Zistil to server iRozhlas.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pražský komunálny politik Martin Suchánek sa podľa mestskej časti dopustil priestupku, pretože svoju zbraň nedokázal zabezpečiť, čo je povinnosťou držiteľa zbrane. „Priestupkové konanie bolo ukončené v máji 2025 vydaním príkazu, v ktorom bola účastníkovi konania (obvinenému z priestupku) uložená ako správny trest pokuta a prepadnutie veci,“ citoval server hovorkyňu mestskej časti Karolínu Šnejdarovú. Výšku pokuty neuviedla.



Suchánek prišiel v marci do snemovne, kde mal naplánovanú schôdzku s Válkovou. Zbraň, ktorú mal pri sebe, však neodovzdal na vrátnici, ako prikazuje smernica. Keďže ako stály poradca poslankyne nemusel pri vstupe prechádzať bezpečnostnou kontrolou ako iní návštevníci snemovne, o zbrani nikto nevedel, až kým Suchánek nenahlásil, že ju stratil na toaletách. Ochranka ju po niekoľkohodinovom pátraní našla na inom WC, než nahlásil.



Hnutie ANO ho neskôr za tento prešľap vylúčilo a skončil aj ako poradca Válkovej. Vedúci Kancelárie PSP ČR Martin Plíšek po incidente uviedol, že bude požadovať, aby sa pri vstupe sprísnili kontroly.



V máji došlo v snemovni k ďalšiemu incidentu, keď si zbraň na toalete zabudol príslušník ochranky. Za to políciu podľa servera Seznam Zprávy kritizovala aj šéfka snemovne Markéta Pekarová Adamová, ktorá poukázala na to, že nejde o prvé pochybenie. V minulosti kritizovala, že ju ochranná služba neinformovala o náleze kokaínu na toaletách.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)